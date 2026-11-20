Мобілізаційна повістка. Фото: УНІАН

Сплата адміністративного штрафу за непроходження військово-лікарської комісії не звільняє військовозобов’язаного від необхідності пройти медичне обстеження. Якщо відповідна вимога залишається невиконаною, ТЦК може надіслати нову повістку. Сплата попереднього штрафу не скасовує обов’язку врегулювати питання щодо військового обліку.

Своєчасне проходження ВВК та внесення результатів до державного реєстру мають у цій ситуації особливе значення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.ua".

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Після сплати штрафу відомості про нове порушення можуть з’явитися в системі, якщо медичний огляд так і не відбувся. Замість регулярної сплати штрафів він рекомендує виконати вимогу щодо проходження комісії. Пройшовши обстеження, необхідно переконатися, що його результати внесені до реєстру "Оберіг". Якщо інформація відсутня або відображається некоректно, слід звернутися для уточнення облікових даних.

Чому ВЛК не гарантує отримання броні

Завершення медичного огляду не означає автоматичного надання відстрочки від мобілізації. Для бронювання мають бути дотримані окремі умови: підприємство має мати відповідний статус, а працівник — відповідати встановленим вимогам. Проходження ВЛК не виключає надсилання повісток з інших законних підстав. Наявність медичного висновку та право на бронювання є різними питаннями.

Окрема можливість передбачена для деяких працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, критично важливих для потреб Сил оборони. У встановлених законодавством випадках для них може застосовуватися тимчасове бронювання строком до 45 календарних днів, протягом яких необхідно врегулювати питання військового обліку. Цей механізм не поширюється автоматично на всіх працівників критично важливих підприємств.

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Юрист радить спочатку з’ясувати, яке саме порушення відображено в облікових даних, потім пройти необхідне медичне обстеження та перевірити оновлення інформації в "Оберігу". Якщо результати ВЛК внесені коректно, підстава для повторної фіксації порушення саме через непроходження цього огляду має відпасти. При цьому питання бронювання роботодавець вирішує окремо з урахуванням чинних вимог.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Нацполіція надсилає роботодавцям запити на надання кадрових, фінансових та інших документів через фіктивне працевлаштування з метою бронювання.

Також Новини.LIVE писали, що у ВСУ розглядають питання щодо подальшої мобілізації та її необхідності для оборони України.