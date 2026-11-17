Поліцейські шеврони на формі правоохоронців. Фото: УНІАН

Підприємства, які резервують військовозобов’язаних працівників, можуть потрапити в поле зору правоохоронців у рамках розслідувань щодо можливого фіктивного працевлаштування. Національна поліція надсилає роботодавцям запити щодо надання кадрових, фінансових та інших документів. Слідство перевіряє, чи дійсно заброньовані працівники виконували свої обов’язки та отримували заробітну плату.

Також правоохоронців цікавлять обставини оформлення трудових відносин та підстави для надання бронювання, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Які обставини вивчає слідство

У центрі уваги правоохоронців — реальність працевлаштування та господарської діяльності компаній. Перевіряється, чи виконують співробітники роботу, що відповідає займаним посадам, чи веде підприємство діяльність і чи нараховує воно зарплату.

Окремо вивчаються порядок оформлення працівників та документи, на підставі яких компанія отримала можливість бронювати військовозобов’язаних. За інформацією МВС, правоохоронці також перевіряють можливі схеми незаконного бронювання, які могли торкнутися майже 2,5 тисячі осіб.

Які документи можуть вимагати від компанії

Склад запитуваних матеріалів визначається обставинами конкретного кримінального провадження. Зокрема, слідчих можуть цікавити:

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відомості про загальну чисельність персоналу, прийняття на роботу та звільнення співробітників;

накази про працевлаштування та переведення, трудові договори, штатні розписи та посадові інструкції;

табелі обліку робочого часу та документи, що підтверджують виконання робочих завдань;

дані про нарахування та виплату заробітної плати;

списки заброньованих працівників, дати та підстави надання бронювання;

документи, що підтверджують отримання підприємством статусу критично важливого.

Що означає запит поліції для роботодавця

Отримання вимоги про надання інформації ще не свідчить про те, що підприємство порушило закон або фіктивно оформило працівників. Відповідно до статті 93 Кримінально-процесуального кодексу України сторона обвинувачення має право збирати докази, зокрема шляхом витребування та отримання документів від підприємств. При цьому тимчасовий доступ до документів у порядку статті 159 КПК, якщо він передбачає можливість примусового вилучення, вимагає відповідної ухвали слідчого судді або суду.

Роботодавцю важливо уважно вивчити правову підставу звернення, повноваження відправника, перелік запитуваних матеріалів та період, за який необхідно надати відомості.

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