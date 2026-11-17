Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Getty Images

Перевірка роботи територіальних центрів комплектування на Дніпропетровщині виявила низку недоліків у проведенні мобілізаційних заходів та взаємодії з громадянами. Окремі групи оповіщення використовували автомобілі без належних номерних знаків, а їхні учасники були в балаклавах і без розпізнавальних знаків. Також перевіряючі звернули увагу на відсутність поліцейських під час деяких заходів та переривчастий запис з нагрудних камер.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після моніторингового візиту представників свого Офісу, повідомляють Новини.LIVE.

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Моніторинг охопив обласний ТЦК та СП, чотири його структурні підрозділи, 68-й військовий госпіталь та 239-й центр підготовки підрозділів ЗСУ. Представники Офісу омбудсмена також відвідали Самарівську та Дніпровську міські територіальні громади. За словами Дмитра Лубінця, виявлені проблеми стосуються декількох напрямків діяльності військових установ і вимагають реакції відповідальних посадових осіб.

Зауваження щодо роботи груп оповіщення

Серед претензій до організації мобілізаційних заходів були випадки залучення груп оповіщення без участі поліції, використання транспорту без належних реєстраційних номерів та відсутність ідентифікаційних знаків у окремих учасників. Омбудсман окремо звернув увагу на ситуації, коли люди в балаклавах не мали видимих ознак приналежності до відповідних структур. Аналіз записів з бодікамер також показав, що відеофіксація проводилася з перервами, хоча встановлений порядок передбачає безперервний запис.

Ще одна проблема пов’язана з інформуванням членів сімей про місцеперебування їхніх близьких. За даними моніторингу, в окремих випадках родичам повідомляли такі відомості із запізненням, а деякі співробітники ТЦК недостатньо орієнтувалися в процедурі повідомлення. Інспектори відзначили затримки під час передачі інформації між державними реєстрами та системою "Оберіг". У результаті відомості про оформлене бронювання не завжди своєчасно відображалися в обліковій системі територіальних центрів.

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Що було виявлено в госпіталі та під час оформлення допомоги

Окремі зауваження стосувалися оформлення одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців: моніторингова група зафіксувала затримки з підготовкою необхідних документів. Також було відзначено недостатню координацію ТЦК із фахівцями, які супроводжують ветеранів та демобілізованих громадян.

У 68-му військовому госпіталі представники Офісу омбудсмена позитивно оцінили підготовку медичного персоналу та готовність закладу приймати поранених. Разом із тим вони вказали на невідповідність площі палат інфекційного відділення нормативам та недостатнє забезпечення військовослужбовців господарським майном.

Дмитро Лубінець поклав відповідальність за виявлені недоліки на військове керівництво всіх рівнів, окремо згадавши Головнокомандувача ЗСУ. Він закликав вжити заходів для усунення проблем і нагадав, що раніше неодноразово звертав увагу на порушення в роботі територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як перевірити власний статус у системі військового обліку без відвідування ТЦК. Для цього існує кілька державних реєстрів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Чернігові судили місцеву медсестру, яка передавала військовозобов’язаним чоловікам дані про переміщення по місту груп оповіщення ТЦК.