Працівник ТЦК. Фото ілюстративне: facebook.com/lvivobltck

У Чернігові місцева жителька отримала вирок за поширення в Telegram інформації про місця перебування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Жінка працювала медсестрою, визнала провину та уклала угоду з прокурором. Суд призначив їй п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки.

Про це повідомили стало відомо з вироку суду, інформує Новини.LIVE.

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Як медсестра повідомляла про місця перебування ТЦК

Як встановив Деснянський районний суд Чернігова, не пізніше 29 серпня 2024 року жінка приєдналася до Telegram-спільноти, учасники якої повідомляли про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. На той час у групі було понад 30 тисяч учасників.

Того ж дня о 8:37 вона опублікувала повідомлення про перебування військових на території заводу ЗАЗ. У дописі жінка написала: "На ЗАЗІ-заводі стоїть 5 жирних зелених рил і один чорний".

За матеріалами справи, оприлюднені відомості відповідали фактичному місцю перебування військовослужбовців і стали доступними всім учасникам спільноти.

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Суд дійшов висновку, що поширення такої інформації могло допомагати військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК та СП. Це перешкоджало проведенню мобілізаційних заходів і створювало перепони для комплектування Сил оборони.

Дії жінки кваліфікували за частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Яке покарання призначив суд

Обвинувачена повністю визнала свою провину та уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

14 листопада 2024 року Деснянський районний суд Чернігова затвердив угоду та призначив жінці п’ять років позбавлення волі. Водночас її звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

Протягом цього періоду засуджена мала періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон, за допомогою якого жінка поширювала інформацію. Пристрій безоплатно передали у власність держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про інцидент на Волині, де літня жінка заявила, що її побили представники ТЦК та СП. У Волинському обласному територіальному центрі комплектування заперечили застосування сили й повідомили про службове розслідування. За версією військових, під час мобілізаційних заходів у селі Топільне вони лише поспілкувалися з жінкою та залишили подвір’я.

Також Новини.LIVE писали про конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними у Вінниці. Після інциденту, що стався 14 листопада в районі Старого міста, двох військовослужбовців затримали та повідомили їм про підозру в хуліганстві. За даними поліції, кримінальне провадження відкрили за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України.