Сотрудник ТЦК. Фото иллюстративное: facebook.com/lvivobltck

В Чернигове местная жительница была осуждена за распространение в Telegram информации о местах нахождения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Женщина работала медсестрой, признала вину и заключила соглашение с прокурором. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Об этом стало известно из приговора суда, сообщает Новини.LIVE.

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Как медсестра сообщала о местах нахождения ТЦК

Как установил Деснянский районный суд Чернигова, не позднее 29 августа 2024 года женщина присоединилась к Telegram-сообществу, участники которого сообщали о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК и СП. На тот момент в группе насчитывалось более 30 тысяч участников.

В тот же день в 8:37 она опубликовала сообщение о нахождении военных на территории завода ЗАЗ. В посте женщина написала: "На ЗАЗ-заводе стоит 5 жирных зеленых рыл и один черный".

Согласно материалам дела, обнародованные сведения соответствовали фактическому месту нахождения военнослужащих и стали доступны всем участникам сообщества.

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Суд пришел к выводу, что распространение такой информации могло помогать военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и СП. Это препятствовало проведению мобилизационных мероприятий и создавало препятствия для комплектования Сил обороны.

Действия женщины квалифицировали по части первой статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Какое наказание назначил суд

Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила с прокурором соглашение о признании вины.

14 ноября 2024 года Деснянский районный суд Чернигова утвердил соглашение и назначил женщине пять лет лишения свободы. При этом её освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

В течение этого периода осужденная должна была периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, с помощью которого женщина распространяла информацию. Устройство безвозмездно передали в собственность государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали об инциденте на Волыни, где пожилая женщина заявила, что её избили представители ТЦК и СП. В Волынском областном территориальном центре комплектования опровергли применение силы и сообщили о служебном расследовании. По версии военных, во время мобилизационных мероприятий в селе Топильное они лишь пообщались с женщиной и покинули двор.

Также Новини.LIVE писали о конфликте между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами в Виннице. После инцидента, произошедшего 14 ноября в районе Старого города, двух военнослужащих задержали и сообщили им о подозрении в хулиганстве. По данным полиции, уголовное производство возбуждено по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.