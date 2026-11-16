Конфликт водителя с сотрудником ТЦК. Фото: скриншот

Разбирательство после инцидента в районе Старого города Винницы привело к задержанию двух сотрудников ТЦК. Происшествие случилось 14 ноября, а правоохранители сообщили военнослужащим о подозрении в хулиганстве. По версии народного депутата Олега Мейдича, конфликт произошел после остановки автомобиля, в котором находились двое молодых людей 21 и 22 лет. Он утверждает, что в салоне машины распылили слезоточивый газ, а среди пассажиров была беременная девушка.

Полиция намерена просить суд отправить подозреваемых под стражу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспильне".

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Пресс-секретарь областного управления Нацполиции Зарина Маевская сообщила, что производство открыто по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает за хулиганство от трех до семи лет лишения свободы. Следователи выясняют причины остановки автомобиля и последовательность событий, предшествовавших конфликту.

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили применение газового баллончика во время инцидента. Там также сообщили о повреждении гражданского автомобиля и начале служебного расследования. Ведомство заявило о взаимодействии с правоохранителями и отметило, что в случае подтверждения нарушений причастные военнослужащие будут отвечать в соответствии с законом.

По имеющимся сообщениям, сейчас устанавливают несколько ключевых обстоятельств:

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почему сотрудники ТЦК остановили автомобиль;

при каких обстоятельствах применили газовый баллончик;

кто и каким образом повредил машину;

какие действия совершали участники конфликта.

Вопрос о мере пресечения

По данным полиции, 17 ноября в 10:00 Винницкий городской суд должен рассмотреть ходатайство о содержании двух подозреваемых под стражей. Олег Мейдич ранее призвал провести объективное расследование и заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, Новини.LIVE также писали о полномочиях сотрудников ТЦК и СП во время воздушной тревоги и правах военнообязанных граждан в подобных ситуациях.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что руководителю украинского предприятия в удалось оспорить административное взыскание, назначенное после неудачной проверки воинского учета.