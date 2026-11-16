Проверка водителей на блокпосту. Фото: Getty Images

Действия групп оповещения во время воздушной тревоги имеют законодательные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью граждан. Представители ТЦК не наделены правом удерживать людей на улице, задерживать их или мешать направлению в укрытие. При этом сигнал тревоги не отменяет всех предусмотренных законом полномочий правоохранителей. При требовании остановиться важно учитывать, кто именно его выдвигает и где происходит проверка.

Такое разъяснение предоставило Министерство обороны Украины, сообщают Новини.LIVE.

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Какие ограничения действуют для представителей ТЦК

В Минобороны отмечали, что отдельного нормативного документа с подробным алгоритмом работы групп оповещения во время воздушной тревоги в общественных местах нет. Вместе с тем полномочия военнослужащих таких групп не предусматривают принудительного удержания граждан или препятствования их движению в безопасное место.

Сам по себе сигнал тревоги не дает представителям ТЦК дополнительных оснований ограничивать передвижение человека. При этом ведомство отдельно обращало внимание, что законодательство не устанавливает общего запрета на проведение всех мероприятий оповещения внутри укрытий и защитных сооружений.

Почему требования полиции имеют другой правовой статус

Полномочия сотрудников Национальной полиции определяются отдельным законом. Правоохранители могут проверять документы военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения, а также останавливать транспорт при наличии предусмотренных законом оснований.

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У представителей ТЦК самостоятельного полномочия останавливать автомобили только по собственному требованию нет. Поэтому при совместной работе полиции и группы оповещения необходимо различать действия каждого участника: законное требование полицейского имеет другую правовую основу, чем обращение военнослужащего ТЦК.

Что учитывать при проверке на блокпосту

На таких объектах действует особый порядок, установленный на период военного положения. Уполномоченные представители правоохранительных органов и военных формирований могут проверять документы, а в предусмотренных случаях — транспортные средства и перевозимые грузы. Проверка на блокпосту регулируется не только правилами работы групп оповещения на улицах.

Воздушная тревога остается сигналом об угрозе, и гражданам необходимо учитывать необходимость пройти в безопасное место. Законность конкретных действий зависит от полномочий проверяющих и обстоятельств остановки.

Воздушная тревога не означает, что гражданин вправе игнорировать любое требование полиции или сотрудников на блокпосту. Однако представители ТЦК не могут использовать мероприятия оповещения для принудительного удержания человека на улице или создания препятствий на пути к укрытию.

Если остановку проводит полицейский на законном основании, применяются нормы о полномочиях правоохранителей. В каждом случае необходимо учитывать, кто именно обратился к человеку, где проходит проверка и какое основание названо для ограничения его передвижения.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что грозит военнообязанным украинцам в случае, если они проигнорируют повестку, врученную любым способом.

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