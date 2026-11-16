Работник ТЦК разговаривает с мужчиной. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, в связи с чем военнообязанные граждане получают повестки. В случае их игнорирования человек может столкнуться со штрафом или даже уголовной ответственностью.

Об этом в комментарии "Фактам ICTV" сказал юрист Антон Ревенко, передает Новини.LIVE.

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Можно ли не приходить в ТЦК по полученный повестке и грозит ли это чем-то

По словам юриста, если человек лично получил повестку и поставил подпись, тогда он обязан явится в ТЦК.

"Если лицо отказывается от получения повестки для обновления данных или для прохождения медосмотра, то это на сегодняшний день несет административную ответственность", — пояснил Ревенко.

При этом последствия неявки зависят от того, какой именно документ получил военнообязанный. Если после вручения первой повестки человек прибыл в ТЦК, актуализировал свои данные, прошел ВВК, а затем получил мобилизационное распоряжение с направлением в учебный центр или воинскую часть, но в итоге не выполнил требования — то здесь речь уже идет об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

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К обстоятельствам, которые могут считаться уважительными причинами неприбытия в ТЦК в назначенный срок, относятся:

стихийные бедствия, заболевание гражданина или боевые действия на соответствующей территории, из-за которых он не имел возможности лично прибыть в ТЦК;

смерть близкого родственника либо близкого родственника жены или мужа;

Если человек не смог прибыть по повестке вовремя, он обязан уведомить территориальный центр комплектования о причинах своего отсутствия. Сделать это можно как лично, так и другим способом.

Юрист пояснил, что в случае отсутствия уважительных оснований для неявки в ТЦК для уточнения военно-учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии — предусмотрены административные санкции. В частности, статьи 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время игнорирование боевой повестки влечет более серьезные правовые последствия. За неявку по такому документу предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в законодательстве Украины не указаны места, где ТЦК не имеют права вручать повестки. Это значит, что человек может получить документ где угодно.

Также мы писали, что если вам поступает смс от "Укрпочты" без указания отправителя, то это может означать, что вам пришла повестка. Но юристы предостерегают, что игнорировать такие письма не стоит.