Співробітник ТЦК розмовляє з чоловіком. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК та СП

В Україні триває воєнний стан і мобілізація, у зв’язку з чим військовозобов’язані громадяни отримують повістки. У разі їх ігнорування людина може зіткнутися зі штрафом або навіть кримінальною відповідальністю.

Про це в коментарі "Факти ICTV" сказав юрист Антон Ревенко, передає Новини.LIVE.

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Чи можна не з’являтися в ТЦК за отриманою повісткою і чи загрожує це якимись наслідками

За словами юриста, якщо особа особисто отримала повістку та поставила підпис, то вона зобов’язана з’явитися до ТЦК.

"Якщо особа відмовляється від отримання повістки для оновлення даних або для проходження медичного огляду, то на сьогодні це тягне за собою адміністративну відповідальність", — пояснив Ревенко.

При цьому наслідки неявки залежать від того, який саме документ отримав військовозобов’язаний. Якщо після вручення першої повістки особа прибула до ТЦК, актуалізувала свої дані, пройшла ВВК, а потім отримала мобілізаційне розпорядження з направленням до навчального центру або військової частини, але в підсумку не виконав вимоги — то тут уже йдеться про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

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До обставин, які можуть вважатися поважними причинами неявки до ТЦК у призначений термін, належать:

стихійні лиха, захворювання громадянина або бойові дії на відповідній території, через які він не мав можливості особисто прибути до ТЦК;

смерть близького родича або близького родича дружини чи чоловіка;

Якщо особа не змогла прибути за повісткою вчасно, вона зобов’язана повідомити територіальний центр комплектування про причини своєї відсутності. Зробити це можна як особисто, так і іншим способом.

Юрист пояснив, що у разі відсутності поважних підстав для неявки до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних або проходження військово-лікарської комісії — передбачені адміністративні санкції. Зокрема, статті 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас ігнорування бойової повістки тягне за собою більш серйозні правові наслідки. За неявку за таким документом передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у законодавстві України не вказано місць, де ТЦК не мають права вручати повістки. Це означає, що людина може отримати документ де завгодно.

Також ми писали, що якщо вам надходить смс від "Укрпошти" без зазначення відправника, то це може означати, що вам надійшла повістка. Але юристи застерігають, що ігнорувати такі листи не варто.