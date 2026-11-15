Український військовий біля шкільної дошки. Ілюстративне фото

Право на відстрочку за педагогічною посадою не допомогло 25-річному мешканцю Волинської області оскаржити призов на військову службу. Чоловік працював асистентом вчителя і стверджував, що обіймав повну ставку в навчальному закладі. Він звернувся за відстрочкою, однак комісія при територіальному центрі комплектування відмовила йому. Після мобілізації чоловік вирішив оскаржити дії ТЦК в адміністративному суді.

Однак судді не знайшли підстав визнати призов незаконним, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Позивач працював у Рознічевській гімназії — філії Колківського ліцею Волинської області. За даними навчального закладу, трудові відносини з ним розпочалися 1 вересня 2026 року, а робота була основною. Чоловік зазначав, що його навантаження становило 25 годин на тиждень, що відповідало одній повній ставці. Заяву на отримання відстрочки він подав через ЦНАП 2 вересня.

Як комісія обґрунтувала відмову

Звернення було розглянуто 7 вересня, після чого відмову оформили протоколом № 214. Як причину вказали відсутність документа, який підтверджував би частку займаної посади в оплаті праці. Чоловік наполягав, що його заяву фактично не розглянули, проте суд встановив, що рішення щодо неї було ухвалено до дати призову.

Закон передбачає відстрочку для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працевлаштовані за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки. При цьому одного підтвердження факту працевлаштування у даному випадку виявилося недостатньо: комісія вимагала документ про розмір зайнятості. 14 вересня група оповіщення встановила, що оформленої відстрочки у чоловіка немає. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби, а наказом керівника ТЦК № 6181 призвали та направили до військової частини.

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У судовому рішенні окремо розглянули питання щодо моменту оформлення відстрочки та наслідків набуття статусу військовослужбовця. Суд вказав, що до ухвалення комісією рішення діє передбачений законом захист від призову, однак у цій справі відмова була винесена 7 вересня, тобто до мобілізації.

Також судді зазначили, що скасування наказу про призов після зарахування особи до військової частини саме по собі не повертає її до попереднього правового статусу: підстави для звільнення з військової служби регулюються окремо. У підсумку Волинський окружний адміністративний суд відмовив чоловікові у задоволенні позову.

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