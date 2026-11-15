Суддя оголошує рішення. Фото ілюстративне

Штраф у розмірі 34 тисяч гривень, накладений на співробітницю підприємства за порушення правил військового обліку, не був підтверджений судом. Приводом для розгляду справи стала перевірка, під час якої ТЦК виявив п’ять недоліків в організації обліку військовозобов’язаних працівників. Серед них була відсутність жінки з медичною освітою у відповідному списку. Однак під час розгляду позову суд встановив порушення у процедурі притягнення кадрового інспектора до адміністративної відповідальності.

У результаті постанову про штраф визнали протиправною та скасували, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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За що ТЦК призначив штраф у розмірі 34 тисяч гривень

Інспекторка з кадрів дочірнього підприємства телевізійних систем "Квант" відповідала за ведення військового обліку та бронювання співробітників. Після перевірки 25 серпня 2026 року представники ТЦК та міського виконкому зафіксували п’ять порушень вимог Порядку № 1487. Зокрема, підприємство не внесло військовозобов’язану жінку до окремого списку, не сформувало необхідні облікові справи та, за версією перевіряючих, не виконало встановлену процедуру повідомлення працівника про виклик до ТЦК.

Через два дні посадова особа територіального центру винесла постанову про накладення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень згідно з частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Чому суд визнав постанову незаконною

Кадровий інспектор оскаржила стягнення, вказавши на порушення під час оформлення матеріалів та розгляду адміністративної справи. Зокрема, у переданому їй протоколі не була вказана конкретна дата засідання: були зазначені лише час і рік. Представники ТЦК стверджували, що повідомили жінці дату розгляду усно, а відсутність запису пояснили технічною помилкою під час копіювання документа. Однак суд не отримав достатніх доказів того, що співробітницю дійсно належним чином повідомили.

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Суд наголосив, що особа, щодо якої розглядається справа про адміністративне правопорушення, повинна мати можливість бути присутньою на засіданні, надавати пояснення та докази, подавати клопотання та користуватися правовою допомогою. Обов’язок підтвердити належне повідомлення покладається на орган, який розглядає справу. Оскільки ТЦК не довів дотримання цієї процедури, суд дійшов висновку, що право жінки на захист було порушено.

Південноукраїнський міський суд Миколаївської області у справі № 486/1956/26 задовольнив позов кадрового інспектора, скасував постанову ТЦК про штраф та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Крім того, з бюджетних коштів відповідача постановили стягнути на користь позивачки 665,60 гривень судового збору. При цьому суд не виніс окремого остаточного висновку щодо відсутності кожного з п’яти порушень військового обліку, зазначених інспекторами: підставою для скасування стягнення стало саме недотримання процедури повідомлення про розгляд справи. Рішення може бути оскаржене в П’ятому апеляційному адміністративному суді протягом десяти днів з дня його оголошення.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що навіть до досягнення 25-річного віку чоловік може отримати повістку на мобілізацію, якщо згідно із законом належить до категорії військовозобов’язаних або резервістів.

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