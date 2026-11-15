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ТЦК оштрафовал женщину на 34 тысячи гривен за нарушение военного учета

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15 ноября 2026 00:30
Суд оправдал украинку, которую ТЦК оштрафовал на крупную сумму Фото иллюстративное
Судья объявляет решение. Фото иллюстративное

Штраф в размере 34 тысяч гривен, назначенный сотруднице предприятия за нарушения правил воинского учета, не устоял в суде. Поводом для разбирательства стала проверка, во время которой ТЦК обнаружил пять недостатков в организации учета военнообязанных работников. Среди них было отсутствие женщины с медицинским образованием в соответствующем списке. Однако при рассмотрении иска суд установил нарушения в процедуре привлечения кадрового инспектора к административной ответственности.

В результате постановление о штрафе признали противоправным и отменили, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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За что ТЦК назначил штраф в 34 тысячи гривен

Инспектор по кадрам дочернего предприятия телевизионных систем "Квант" отвечала за ведение воинского учета и бронирование сотрудников. После проверки 25 августа 2026 года представители ТЦК и городского исполкома зафиксировали пять нарушений требований Порядка №1487. В частности, предприятие не включило военнообязанную женщину в отдельный список, не сформировало необходимые учетные дела и, по версии проверяющих, не выполнило установленную процедуру оповещения работника о вызове в ТЦК.

Два дня спустя должностное лицо территориального центра вынесло постановление о штрафе в размере 34 тысяч гривен по части третьей статьи 210-1 КУоАП.

Почему суд признал постановление незаконным

Кадровый инспектор оспорила взыскание, указав на нарушения при оформлении материалов и рассмотрении административного дела. В частности, в переданном ей протоколе не была указана конкретная дата заседания: имелись только время и год. Представители ТЦК утверждали, что сообщили женщине дату рассмотрения устно, а отсутствие записи объяснили технической ошибкой при копировании документа. Однако суд не получил достаточных доказательств того, что сотрудницу действительно надлежащим образом уведомили.

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Суд подчеркнул, что человек, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, должен иметь возможность присутствовать на заседании, предоставлять объяснения и доказательства, заявлять ходатайства и пользоваться правовой помощью. Обязанность подтвердить надлежащее уведомление лежит на органе, который рассматривает дело. Поскольку ТЦК не доказал соблюдение этой процедуры, суд пришел к выводу, что право женщины на защиту было нарушено.

Южноукраинский городской суд Николаевской области по делу №486/1956/26 удовлетворил иск кадрового инспектора, отменил постановление ТЦК о штрафе и закрыл производство по делу об административном правонарушении.

Кроме того, с бюджетных средств ответчика постановлено взыскать в пользу истицы 665,60 гривны судебного сбора. При этом суд не вынес отдельного окончательного вывода об отсутствии каждого из пяти нарушений воинского учета, указанных проверяющими: основанием для отмены взыскания стало именно несоблюдение процедуры уведомления о рассмотрении дела. Решение может быть обжаловано в Пятый апелляционный административный суд в течение десяти дней со дня его провозглашения.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что даже до достижения 25-летия мужчина может получить повестку на мобилизацию, если по закону относится к категории военнообязанных или резервистов. 

Тамкже Новини.LIVE писали о том, что Алексей Гончаренко посоветовал, как действовать мужчинам, которых сотрудники ТЦК и СП пытаются силой задержать. Он подчеркнул, что каждый должен знать свои права и уметь их защищать. 

штрафы мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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