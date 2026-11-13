Повестка по почте: когда письмо считается врученным

Повестка от ТЦК. Фото иллюстративное

Военнообязанный может узнать о вызове в территориальный центр комплектования не только при личном вручении документа, но и через почтовое отправление. Для этого повестку направляют заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Если получателя нет по указанному адресу, почтовый оператор оставляет извещение о поступлении письма в отделение. На то, чтобы забрать отправление, отводится установленное время, после чего его могут вернуть отправителю.

При определенных обстоятельствах такой возврат не освобождает человека от обязанности отреагировать на вызов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как доставляют повестки

Почтовое отправление предусматривает личное вручение адресату. В самой повестке должны быть указаны данные военнообязанного, адрес, цель вызова, дата, время и место явки, а также подпись руководителя ТЦК.

Если человек не получил письмо при попытке доставки, оператор сообщает ему о необходимости обратиться в отделение. Когда адресат не забирает отправление в течение 3 рабочих дней после уведомления, письмо возвращают отправителю с соответствующей отметкой.

В каких случаях уведомление считается состоявшимся

Правила, предусмотренные постановлением Кабинета министров №560, допускают признание военнообязанного надлежащим образом уведомленным не только при фактическом вручении повестки. Такое последствие возможно, если почтовый оператор зафиксировал отказ от получения отправления либо отсутствие адресата по указанному адресу. Речь идет об адресе проживания, сообщенном человеком при уточнении военно-учетных данных, или о задекларированном либо зарегистрированном месте жительства, если другой адрес не предоставлялся.

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Отсутствие подписи о личном получении само по себе не гарантирует, что вызов в ТЦК не будет иметь юридических последствий. Если после надлежащего уведомления военнообязанный без уважительной причины не явится в назначенное время, возможна административная ответственность за нарушение правил воинского учета. Уголовная ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации регулируется отдельно и предполагает установление предусмотренных законом обстоятельств. Сам по себе возврат почтового отправления еще не доказывает совершение уголовного правонарушения.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, сколько составляет срок действия заключения ВВК и как часто его надо проходить военнообязанным гражданам. Некоторые категории освобождены от этой необходимости.

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