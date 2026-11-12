Повестка от ТЦК. Фото иллюстративное

Пропуск даты явки по повестке может обернуться административным штрафом, даже если человек пришел в ТЦК всего на день позже. Закон не предусматривает дополнительного времени для добровольного переноса назначенного визита. Визит на следующий или второй день сама по себе не освобождает от возможной ответственности. При этом для наложения взыскания необходимо установить обстоятельства нарушения и вину гражданина.

В особый период размер штрафа за такое нарушение может составить от 17 000 до 25 500 гривен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна.

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Почему важно соблюдать дату в повестке

Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанный должен прибыть по указанному адресу в установленный срок. Это требование действует и в случае вызова для уточнения учетных данных. Самостоятельно изменить дату посещения без согласования с ТЦК нельзя. Если человек не явился без уважительных оснований, его действия могут квалифицировать как административное правонарушение.

Когда грозит штраф и можно ли его оспорить

Ответственность за нарушение правил мобилизационного законодательства в особый период предусмотрена частью третьей статьи 210-1 КУоАП. Она устанавливает штраф для граждан в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Однако взыскание не назначается автоматически: уполномоченное должностное лицо должно рассмотреть материалы дела, установить обстоятельства и вынести постановление. При этом гражданин вправе предоставить объяснения и доказательства, а также обжаловать принятое решение в установленном законом порядке.

Какие причины неявки могут признать уважительными

Закон допускает освобождение от ответственности, если человек не смог прибыть по объективным обстоятельствам, которые подтверждаются документами. Среди возможных причин значатся болезнь, последствия военных действий, препятствия, вызванные чрезвычайными обстоятельствами, или смерть близкого родственника. О возникшей ситуации необходимо уведомить ТЦК не позднее трех суток с даты и времени, указанных в повестке. После этого гражданин должен прибыть в центр комплектования в срок, не превышающий семи календарных дней.

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Почему нельзя просто перенести визит на пару дней

Трехдневный срок предназначен для сообщения о причинах отсутствия, а не для свободного изменения даты явки. Если уважительных обстоятельств не было, посещение ТЦК на следующий день не отменяет возможного нарушения.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркивает, что даже однодневное опоздание может стать основанием для штрафа, если повестка была вручена надлежащим образом и у человека не было уважительной причины для неявки.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сотрудников ТЦК и СП могут начать штрафовать, речь идет о суммах до 170 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, какая форма обучения студентов является недостаточной причиной для бронирования от мобилизации, и кто может получить повестку в военкомат.