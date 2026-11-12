Сотрудник ТЦК. Фото: facebook.com/lvivobltck

Должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут оштрафовать на 170 тысяч гривен за незаконное постановку граждан на воинский учет. Такая норма предусмотрена законопроектом, который в настоящее время ожидает подписания президентом Украины. Ответственность должна быть персональной. То есть штраф должна уплачивать должностное лицо, допустившее нарушение, а не государство.

Об этом в эфире "Громадского радио" рассказал младший юрист адвокатского объединения LCF Даниил Макаренко, сообщает Новини.LIVE.

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За что могут оштрафовать сотрудников ТЦК

По словам юриста, законопроект предусматривает административную ответственность должностных лиц за нарушение порядка постановки на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Если президент подпишет документ и изменения вступят в силу, за незаконное постановку человека на учет должностному лицу грозит штраф в размере 170 тысяч гривен.

Чаще всего речь идет о повторном внесении в систему людей, которых ранее законно сняли с воинского учета, в частности по состоянию здоровья. Например, гражданин после снятия с учета впоследствии открывает приложение "Резерв+" и снова видит статус военнообязанного. Иногда там также отображается информация о нарушении правил воинского учета.

Юрист пояснил, что причиной таких случаев может быть как действие конкретного должностного лица, так и технический сбой. В частности, это может быть связано с переносом и объединением списков военнообязанных с другими реестрами.

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По словам Макаренко, ответственность должна быть персональной. То есть штраф должен уплачивать должностное лицо, которое незаконно внесло человека в воинский учет. Преимущественно это будет касаться сотрудников ТЦК и СП, но соответствующие должностные лица могут работать и в других структурах.

В то же время юрист обратил внимание на юридическую несогласованность в законопроекте. Изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, однако по общему правилу военнослужащие несут ответственность за административные правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. Поэтому пока не совсем понятно, как именно новую норму будут применять к военнослужащим.

Еще один вопрос касается процедуры наложения штрафа. По объяснению юриста, постановление должно выноситься уполномоченным лицом, которым является руководитель ТЦК. Соответственно, если нарушение совершил сам руководитель территориального центра, возникает ситуация, когда он должен наложить штраф на себя.

Предварительное решение суда дляпривлечения должностного лица к ответственности не требуется. Однако должен быть доказан сам факт нарушения.

Когда новые штрафы вступят в силу

В настоящее время документ ожидает подписания президентом Украины. Предусмотренные законодательством сроки не гарантируют, что глава государства подпишет его в конкретный срок. Новая ответственность сможет применяться только после вступления закона в силу.

Кроме того, наказать должностное лицо по этой норме за действия, совершенные ранее, нельзя будет. Юрист подчеркнул, что в Украине действует принцип необратимости действия закона во времени.

Соответствующая норма является частью законопроекта об ответственности за определенные финансовые операции, который также называют законом о "дропах". Он предусматривает изменения в различных сферах, в частности в отношении незаконных денежных переводов.

Если человека ранее законно сняли с воинского учета, но впоследствии в "Резерв+" он снова отображается как военнообязанный, Макаренко советует защищать свои права в суде. Для этого важно иметь документ, подтверждающий законность снятия с учета.

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