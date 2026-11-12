Працівник ТЦК. Фото: facebook.com/lvivobltck

Посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть штрафувати на 170 тисяч гривень за незаконне взяття громадян на військовий облік. Така норма передбачена законопроєктом, який наразі очікує на підпис президента України. Відповідальність має бути персональною. Тобто сплачувати штраф повинна посадова особа, яка допустила порушення, а не держава.

Про це в етері Громадського радіо розповів молодший юрист адвокатського об’єднання LCF Данило Макаренко, інформує Новини.LIVE.

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За що можуть штрафувати працівників ТЦК

За словами юриста, законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність посадових осіб за порушення порядку взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Якщо президент підпише документ і зміни набудуть чинності, за незаконне взяття людини на облік посадовцю загрожуватиме штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Найчастіше йдеться про повторне внесення до системи людей, яких раніше законно зняли з військового обліку, зокрема за станом здоров’я. Наприклад, громадянин після зняття з обліку згодом відкриває застосунок "Резерв+" і знову бачить статус військовозобов’язаного. Іноді там також відображається інформація про порушення правил військового обліку.

Юрист пояснив, що причиною таких випадків може бути як дія конкретної посадової особи, так і технічний збій. Зокрема, це може бути пов’язано з перенесенням та об’єднанням списків військовозобов’язаних з іншими реєстрами.

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Хто сплачуватиме штраф за незаконний військовий облік

За словами Макаренка, відповідальність має бути персональною. Тобто штраф повинна сплачувати посадова особа, яка незаконно внесла людину до військового обліку. Переважно це стосуватиметься працівників ТЦК та СП, але відповідні посадовці можуть працювати й в інших структурах.

Водночас юрист звернув увагу на юридичну неузгодженість у законопроєкті. Зміни пропонують внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак за загальним правилом військовослужбовці несуть відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів. Тому поки не зовсім зрозуміло, як саме нову норму застосовуватимуть до військовослужбовців.

Ще одне питання стосується процедури накладення штрафу. За поясненням юриста, постанову має виносити уповноважена особа, якою є керівник ТЦК. Відповідно, якщо порушення вчинив сам керівник територіального центру, виникає ситуація, коли він має накласти штраф на себе.

Попереднє рішення суду для притягнення посадовця до відповідальності не потрібне. Однак має бути доведений сам факт порушення.

Коли нові штрафи набудуть чинності

Наразі документ очікує на підпис президента України. Передбачені законодавством строки не гарантують, що глава держави підпише його в конкретний термін. Нова відповідальність зможе застосовуватися лише після набуття законом чинності.

Крім того, покарати посадовця за цією нормою за дії, вчинені раніше, не можна буде. Юрист наголосив, що в Україні діє принцип незворотності дії закону в часі.

Відповідна норма є частиною законопроєкту про відповідальність за певні фінансові операції, який також називають законом про дропів. Він передбачає зміни в різних сферах, зокрема щодо незаконних грошових переказів.

Якщо людину раніше законно зняли з військового обліку, але згодом у "Резерв+" вона знову відображається як військовозобов’язана, Макаренко радить захищати свої права в суді. Для цього важливо мати документ, який підтверджує законність зняття з обліку.

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