Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: facebook.com/lvivobltck

Студентів, які навчаються за заочною або вечірньою формою, можуть призвати на військову службу на загальних підставах. Таке навчання не дає права на відстрочку від мобілізації. Водночас для її отримання важливі форма здобуття освіти та послідовність рівнів навчання.

Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП, інформує Новини.LIVE.

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Хто зі студентів має право на відстрочку

Відповідно до законодавства, право на відстрочку мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий, із дотриманням установленої законом послідовності.

Також відстрочку можуть отримати аспіранти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Отже, самого факту вступу до закладу освіти недостатньо. Для отримання відстрочки мають бути дотримані вимоги щодо форми навчання та рівня освіти.

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Кого можуть мобілізувати під час навчання

На загальних підставах можуть призвати студентів заочної та вечірньої форм навчання. Також права на відстрочку не мають ті, хто здобуває освіту того самого або нижчого рівня, ніж уже отримали, і не відповідає вимогам щодо послідовності навчання.

Наприклад, якщо чоловік уже має диплом бакалавра та вступив до магістратури на заочну форму, сам факт навчання не дає йому права на відстрочку від мобілізації.

Чи означає відсутність студентської відстрочки автоматичний призов

У Житомирському обласному ТЦК та СП наголосили, що відсутність права на відстрочку за навчанням не означає автоматичної мобілізації.

Людина може мати інші передбачені законодавством підстави для відстрочки. Зокрема, йдеться про сімейні обставини або стан здоров’я. У таких випадках право на відстрочку визначають відповідно до конкретних законних підстав.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, чи може старе бронювання в застосунку "Резерв+" захистити від мобілізації після звільнення з критично важливого підприємства. Звільнення є підставою для анулювання бронювання, однак через затримку оновлення державних реєстрів попередній статус може певний час відображатися в застосунку.

Також Новини.LIVE розповідали, як записатися до ТЦК та СП через електронну чергу. Для цього можна скористатися сайтом echerga.mod.gov.ua або застосунком "Резерв+", обрати центр комплектування, доступні дату й час та підтвердити запис. Після реєстрації на телефон надходить повідомлення з інформацією про запланований візит.