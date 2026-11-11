Взаємодія з додатком "Резерв+". Ілюстративне фото

Після звільнення з підприємства, що має критичне значення, колишній співробітник може виявити, що в додатку "Резерв+" як і раніше вказано чинне бронювання. Однак покладатися лише на цю позначку як на гарантію відстрочки ризиковано. Звільнення є передбаченою законодавством підставою для анулювання бронювання, оформленого за попереднім місцем роботи.

При цьому оновлення відомостей у державних реєстрах може зайняти певний час, через що в електронному документі деякий час зберігається попередня інформація, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Реклама

Що відбувається з бронюванням після звільнення

Щоб зрозуміти, чи захищає такий статус від мобілізації, необхідно перевірити, чи було бронювання фактично анульовано. Правила, затверджені постановою Кабміну № 76, передбачають анулювання броні у разі звільнення військовозобов’язаного з підприємства, на якому він отримав відстрочку.

Зазвичай відповідні дії виконує роботодавець через уповноважену особу. При цьому у процедури є особливість: через сервіс на порталі "Дія" не можна подати заяву на скасування бронювання особи, яка вже не числиться співробітником компанії. Припинення трудових відносин та оновлення відомостей про бронювання необхідно розглядати окремо.

Чому додаток може показувати колишні дані

"Резерв+" відображає інформацію з реєстру "Оберіг", тому після звільнення в електронному документі деякий час може зберігатися неактуальний запис. Колишньому працівникові варто з’ясувати, чи передав роботодавець відомості про припинення трудових відносин до Пенсійного фонду України та чи змінився статус бронювання в реєстрі. Для перевірки ситуації можна вжити таких заходів:

Читайте також:

запросити у колишнього роботодавця підтвердження передачі відомостей про звільнення;

уточнити, чи вживалися заходи для скасування бронювання;

перевірити актуальність даних про місце роботи в "Резерв+";

за необхідності скористатися функцією виправлення застарілих відомостей про працевлаштування.

Чи може ТЦК мобілізувати після звільнення

Вирішальне значення має статус бронювання на момент перевірки та можливого призову. Якщо відстрочка вже скасована і у чоловіка немає інших законних підстав для звільнення від мобілізації, він може підлягати призову на загальних підставах. Якщо ж бронювання продовжує діяти, його не можна ігнорувати лише тому, що трудові відносини з колишнім роботодавцем припинилися.

У судовій практиці вже розглядалися спори, в яких електронний документ містив колишні відомості, а реєстр на дату мобілізації показував, що бронь була скасована.

Що робити, якщо колишній роботодавець не оновив інформацію

У такій ситуації рекомендується надіслати компанії письмовий запит і попросити повідомити дату передачі відомостей про звільнення, дії щодо анулювання броні та результат їх розгляду. Самому колишньому співробітнику слід зберегти наказ про звільнення, листування з роботодавцем та актуальний військово-обліковий документ.

Якщо в додатку вказано колишнє місце роботи, можна скористатися функцією "Неактуальне місце роботи" у розділі виправлення даних. Однак вона призначена для коригування інформації про працевлаштування, а не для самостійного припинення бронювання. До з’ясування фактичного статусу розраховувати виключно на стару позначку в "Резерв+" як на гарантований захист від мобілізації не варто.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про мобілізацію молодого інтерна, який вийшов із лікарні на обід і опинився в місцевому ТЦК та СП. Він збирався стати військовим лікарем.

Також Новини.LIVE повідомляли, як Офіс омбудсмена з прав людини допоміг визволити з ТЦК ветерана, якого мобілізували попри чинну відстрочку.