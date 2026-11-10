Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото

Історія з мобілізацією лікаря-інтерна Олександра Мартиненка у Білій Церкві стала приводом для звернення родичів до парламентської тимчасової слідчої комісії. За їхніми словами, чоловіка забрали 6 листопада, коли він вийшов із лікарні під час обідньої перерви. Рідні стверджують, що на той момент у нього була чинна відстрочка, оскільки він продовжував навчання в інтернатурі. Медичний огляд він не проходив, а документи про згоду на відправлення на службу не підписував.

Через кілька годин його, за інформацією родичів, направили на базову загальновійськову підготовку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка.

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Що відомо про лікаря

Олександр Мартиненко проходить інтернатуру за спеціальністю "анестезіологія" і має завершити навчання у 2027 році. Родичі заявляють, що після його доставки до ТЦК представники лікарні намагалися зв’язатися з центром комплектування та повідомити про статус молодого лікаря. Однак, за їхніми словами, пояснення щодо його роботи та продовження навчання не змінили ситуацію.

Саме близькі чоловіка звернулися по допомогу до парламентської комісії, щоб домогтися перевірки обставин того, що сталося.

Як відстрочка в інтернатурі регулюється законом

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає право на відстрочку для осіб, зарахованих на навчання в інтернатуру. За наявності належним чином оформленого та чинного відстрочення військовозобов’язаний, як правило, не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Наказ № 560 також встановлює обмеження щодо направлення таких громадян на військово-лікарську комісію, за винятком випадків, передбачених законодавством.

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У ситуації з Мартиненком необхідно встановити, чи була відстрочка дійсною на момент доставки до ТЦК і на яких підставах ухвалювалися подальші рішення.

Комісія має намір домогтися розслідування

Представники тимчасової слідчої комісії повідомили, що направлять звернення до Генерального штабу ЗСУ, Державного бюро розслідувань та Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Також заявлено, що ситуація перебуватиме під особистим контролем комісії.

Перевірці підлягають обставини доставки чоловіка, наявність документів про відстрочку, дотримання процедури медичного огляду та підстави для направлення на базову підготовку.

Яким був намір самого інтерна

За словами родичів, після завершення інтернатури Мартиненко розраховував стати військовим лікарем і надавати медичну допомогу військовослужбовцям. Тепер близькі намагаються домогтися перегляду ситуації та з’ясування правомірності прийнятих рішень.

Остаточні висновки щодо дій посадових осіб можна буде зробити після перевірки документів та з’ясування всіх обставин. Поки що публічно викладена версія подій ґрунтується на зверненні родичів та заяві представників тимчасової слідчої комісії.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про те, що військовозобов'язаний українець зміг через суд оскаржити повторне внесення своїх даних до військового обліку, посилаючись на вікові норми, що діяли ще у 2010 році.

Також Новини.LIVE повідомляли, як правильно оформити відстрочку від мобілізації, в якому випадку це потрібно робити через "Резерв+" або ЦНАП.