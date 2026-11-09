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Головна ТЦК Військовий облік: чому суд підтримав чоловіка, якого виключили у віці 40 років

Військовий облік: чому суд підтримав чоловіка, якого виключили у віці 40 років

Ua ru
9 листопада 2026 15:47
ТЦК знову взяв на облік чоловіка, якого раніше виключили за старими правилами Ілюстративне фото
Суддя оголошує рішення. Фото ілюстративне

Військовозобов’язаний українець зміг через суд оскаржити повторне внесення своїх даних до військового обліку, посилаючись на вікові норми, що діяли ще у 2010 році. Тоді граничний термін перебування в запасі для рядового складу становив 40 років. Позивач стверджував, що після досягнення цього віку його мали виключити з військового обліку та перевести у відставку.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд погодився з його аргументами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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Розгляд стосувався застосування попередньої редакції Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Зокрема, суд вивчив норми статей 28, 32 та 37, які визначали вікові обмеження для перебування в запасі. Для різних категорій військовослужбовців вони відрізнялися: для рядового складу граничний вік другого розряду становив 40 років, для сержантського та старшинського — 45 років, для прапорщиків і мічманів — 50 років.

Чому суд підтримав позицію чоловіка

Позивач досяг 40-річного віку 7 листопада 2010 року, маючи звання рядового складу. За правилами, що діяли на той час, це було підставою для виключення з військового обліку. Однак згодом відомості про чоловіка знову з’явилися в реєстрі військовозобов’язаних. Він звернувся до суду, заявивши, що повторна постановка на облік не враховує правові наслідки досягнення ним граничного віку за колишнім законодавством.

Суд визнав бездіяльність територіального центру комплектування протиправною та зобов’язав внести до реєстру відомості про виключення чоловіка з військового обліку. Таким чином, у конкретному спорі вирішальною обставиною стала редакція закону, що діяла на момент досягнення позивачем 40 років.

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Чому судова практика залишається неоднозначною

Верховний Суд раніше розглядав схожу ситуацію і дійшов іншого висновку. У квітні 2026 року у справі № 280/6524/24 Касаційний адміністративний суд зазначив, що підвищення граничного віку перебування в запасі до 60 років поширюється й на громадян, яких раніше виключили з обліку за віком, якщо вони ще не досягли нової вікової межі. У тій справі повторне взяття чоловіка на облік визнали правомірним.

Рішення суду в Дніпрі не можна вважати універсальною підставою для автоматичного виключення з обліку всіх чоловіків старше 40 років: значення мають обставини конкретної справи та судова практика, що застосовується.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що співробітники ТЦК та СП можуть ініціювати процес, який позбавляє водійських прав громадян, які порушили умови обліку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що петиція про неприпустимість носіння військової форми співробітниками ТЦК та СП так і не набрала достатньої кількості підписів.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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