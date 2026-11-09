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Главная ТЦК Воинский учет: почему суд поддержал мужчину, исключенного в 40 лет

Воинский учет: почему суд поддержал мужчину, исключенного в 40 лет

Ua ru
9 ноября 2026 15:47
ТЦК вернул на учет мужчину, которого ранее исключили по старым правилам Фото иллюстративное
Судья объявляет о решении. Фото иллюстративное

Военнообязанный украинец смог через суд оспорить повторное внесение своих данных в воинский учет, сославшись на возрастные нормы, действовавшие еще в 2010 году. Тогда предельный срок пребывания в запасе для рядового состава составлял 40 лет. Истец утверждал, что после достижения этого возраста его должны были исключить из воинского учета и перевести в отставку.

Днепропетровский окружной административный суд согласился с его доводами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха

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Разбирательство касалось применения прежней редакции Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В частности, суд изучил нормы статей 28, 32 и 37, определявшие возрастные ограничения для пребывания в запасе. Для разных категорий военнослужащих они отличались: у рядового состава предельный возраст второго разряда составлял 40 лет, у сержантского и старшинского — 45 лет, у прапорщиков и мичманов — 50 лет.

Почему суд поддержал позицию мужчины

Истец достиг 40-летнего возраста 7 ноября 2010 года, имея звание рядового состава. По действовавшим тогда правилам это являлось основанием для исключения из воинского учета. Однако впоследствии сведения о мужчине вновь появились в реестре военнообязанных. Он обратился в суд, заявив, что повторная постановка на учет не учитывает правовые последствия достижения им предельного возраста по прежнему законодательству.

Суд признал бездействие территориального центра комплектования противоправным и обязал внести в реестр сведения об исключении мужчины из воинского учета. Таким образом, в конкретном споре решающим обстоятельством стала редакция закона, действовавшая на момент достижения истцом 40 лет.

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Почему судебная практика остается неоднозначной

Верховный Суд ранее рассматривал похожую ситуацию и пришел к другому выводу. В апреле 2026 года по делу №280/6524/24 Кассационный административный суд указал, что повышение предельного возраста пребывания в запасе до 60 лет распространяется и на граждан, которых ранее исключили из учета по возрасту, если они еще не достигли нового возрастного предела. В том деле повторное взятие мужчины на учет признали правомерным.

Решение суда в Днепре нельзя считать универсальным основанием для автоматического исключения из учета всех мужчин старше 40 лет: значение имеют обстоятельства конкретного дела и применяемая судебная практика.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сотрудники ТЦК и СП могут инициировать процесс, который лишает водительских прав граждан, которые нарушили учет. 

Также Новини.LIVE сообщали, что петиция о недопустимости ношения военной формы сотрудниками ТЦК и СП так и не набрала достаточного количества подписей. 

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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