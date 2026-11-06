Бронирование работников в электронном режиме. Фото: Дія

Правительство рассматривает новый подход к бронированию сотрудников критически важных предприятий. Одним из условий сохранения стопроцентной брони может стать добровольное направление части персонала на военную службу. Предполагается, что за работниками, которые согласятся на такой шаг, сохранят рабочие места и заработную плату. Обсуждение механизма проходит с участием представителей бизнеса и профильных ведомств.

Согласовать окончательные условия Кабмин планирует до 1 декабря 2026 года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

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По словам народного депутата Олега Дунды, мобилизационную нагрузку могут распределить между различными отраслями экономики. Он допускает, что в зависимости от направления деятельности предприятия на службу будут направлять около 3–5% работников.

Парламентарий считает, что такой подход позволит компаниям планировать кадровые ресурсы, а военным поможет лучше понимать возможное пополнение личного состава. Однако эти цифры пока остаются предложением, а не установленной государством нормой.

Почему обсуждают участие бизнеса в мобилизации

Отдельное внимание уделяется предприятиям, которые имеют статус критически важных и пользуются возможностью бронировать сотрудников. Депутат Богдан Кицак считает, что дополнительные мобилизационные ресурсы следует искать также среди людей, занятых в теневом секторе экономики. По его оценке, около трех миллионов украинцев работают без официального оформления. Он предлагает рассмотреть способы легализации такой занятости, чтобы эти граждане платили налоги и учитывались в общей системе мобилизационных мероприятий.

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В бизнес-сообществе обращают внимание на финансовые и организационные последствия инициативы. Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова отмечает, что сохранение зарплаты за мобилизованным сотрудником одновременно с оплатой труда его замены может существенно увеличить расходы компании. Представители бизнеса также настаивают на добровольности решения работника и считают необходимым четко определить обязанности работодателей, условия получения бронирования и источники финансирования дополнительных гарантий.

Какие правила еще предстоит согласовать

Правительство планирует до 1 декабря представить согласованный механизм взаимодействия с работодателями. Среди вопросов, требующих решения, — порядок добровольного привлечения персонала к службе, сохранение трудовых гарантий и распределение финансовой нагрузки.

До утверждения соответствующих изменений действующие правила бронирования продолжают применяться. Говорить о введении обязательной квоты в 3–5% для предприятий пока преждевременно.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о деталях инцидента в Хмельницкой области, во время которого представители ТЦК и СП вошли на частную собственность военнообязанного украинца.

Также Новини.LIVE сообщали, что Кабмин Украины утвердил повторное обследование мужчин с инвалидностью, но воспользоваться им смогут только люди с определенными нарушениями функций организма.