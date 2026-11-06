Автомобиль на блокпосту. Фото иллюстративное, УНИАН

На украинских блокпостах изменили подход к водителям, подлежащим призыву. Если раньше их могли доставлять в территориальный центр комплектования из-за непрохождения военно-медицинской комиссии, даже если они не находились в розыске, то теперь такие случаи стали более редкими. Вместо этого водителям чаще оформляют и вручают повестки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью адвоката Романа Симутина для "Радіо Трек".

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Изменения на блокпостах

По словам Романа Симутина, об изменении подхода сотрудников ТЦК он узнал из обращений своих клиентов. Раньше водителей могли доставлять в территориальные центры комплектования из-за непрохождения военно-медицинской комиссии, даже если они не находились в розыске. Теперь, по наблюдениям юриста, таких случаев стало меньше. Зато военнообязанным чаще оформляют повестки без доставки в ТЦК.

Какие права имеют правоохранители

Роман Симутин сослался на постановление Кабинета Министров № 1456, которое регулирует проверку документов и досмотр транспорта во время военного положения. Оно предусматривает возможность проверки документов, удостоверяющих личность, а также проведения поверхностного досмотра автомобилей в определенных законом случаях. В то же время адвокат считает, что само по себе это постановление не предоставляет военнослужащим отдельного права требовать предъявления военно-учетных документов. Это его правовая оценка, а не общий запрет на проверку таких документов.

Что касается остановки автомобилей, юрист обратил внимание на статью 35 Закона Украины "О Национальной полиции". По его словам, полицейские должны иметь предусмотренное законом основание для остановки транспортного средства. Сам факт введения военного положения, как пояснил адвокат, не является отдельным основанием для остановки автомобиля.

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Для чего устанавливают блокпосты

Блокпосты используются для контроля передвижения транспорта и граждан, проверки документов и обеспечения пропускного режима. К дежурству могут привлекаться военнослужащие, полицейские и другие представители сил безопасности и обороны. Решение об установке блокпостов принимается в соответствии с распоряжениями военного командования и военных администраций.

Новини.LIVE рассказывали об ответственности сотрудников ТЦК за нарушение правил видеофиксации. Во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток они обязаны использовать бодикамеры. За невыполнение этого требования военнослужащих могут привлечь к ответственности за халатное отношение к службе.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что военнообязанный обжаловал штраф за нестановку на учет по новому месту жительства. Мужчина обновил адрес через "Резерв+" еще в феврале 2025 года, но постановление о штрафе ТЦК вынес только в феврале 2026-го. Апелляционный суд установил, что центр комплектования пропустил срок привлечения к административной ответственности. Штраф отменили, а производство закрыли.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Винницком областном ТЦК разъяснили порядок действий в случае отказа военнообязанного получить повестку. Представители центра комплектования отметили, что такой отказ оформляется соответствующим актом. Административное задержание при наличии законных оснований осуществляют полицейские.