Украинский военнослужащий на Харьковщине. Фото: УНИАН

Вопрос увольнения военнослужащих после завершения военного положения остается одним из наиболее актуальных для украинской армии. Однако единого графика, который позволил бы заранее определить очередность освобождения от службы, пока нет. Порядок демобилизации должен быть установлен отдельным решением президента Украины.

Для мобилизованных военных сроки увольнения будут зависеть от положений такого документа. Отдельные условия предусмотрены для тех, кто заключил новые мотивационные контракты, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский ТЦК и СП.

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В официальных разъяснениях отмечается, что продолжительность службы сама по себе не дает автоматического права на увольнение. Прохождение службы в течение 36 месяцев не означает, что военнослужащий обязательно сможет покинуть армию по достижении этого срока. Для мобилизованных главным условием массового увольнения станет соответствующее решение о демобилизации, в котором определят категории военных и порядок его проведения.

Кому предусмотрели отдельные условия увольнения

Особый порядок касается военнослужащих, заключивших новые мотивационные контракты. Постановление Кабинета министров №768 предусматривает для них возможность уволиться после объявления демобилизации, если они не захотят продолжать службу. В документе также предусмотрены условия увольнения при принятии решения об освобождении отдельных категорий военнослужащих.

Действующее законодательство уже содержит перечень оснований для увольнения с военной службы. В частности, к ним относятся:

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состояние здоровья, подтвержденное в установленном порядке;

семейные обстоятельства и другие уважительные причины, предусмотренные законом;

окончание срока контракта в случаях, определенных законодательством;

другие основания, перечисленные в статье 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Когда может начаться демобилизация

На данный момент общую демобилизацию в Украине не объявляли. Конкретные сроки и очередность увольнения мобилизованных станут известны после принятия соответствующего решения. Поэтому заявления о том, что определенная категория военнослужащих обязательно первой покинет армию, пока преждевременны.

Условия будут зависеть от содержания будущего документа и действующих на тот момент норм законодательства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о том, что уже к конце ноября некоторые украинские предприятия могут потерять право бронировать сотрудников из-за инициативы Кабмина.

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