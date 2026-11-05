Український військовослужбовець на Харківщині. Фото: УНІАН

Питання звільнення військовослужбовців після завершення воєнного стану залишається одним із найактуальніших для української армії. Однак єдиного графіку, який дозволив би заздалегідь визначити черговість звільнення зі служби, поки що немає. Порядок демобілізації має бути встановлений окремим рішенням президента України.

Для мобілізованих військових терміни звільнення залежатимуть від положень такого документа. Окремі умови передбачені для тих, хто уклав нові мотиваційні контракти, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Житомирський ТЦК та СП.

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В офіційних роз’ясненнях зазначається, що тривалість служби сама по собі не дає автоматичного права на звільнення. Проходження служби протягом 36 місяців не означає, що військовослужбовець обов’язково зможе залишити армію після досягнення цього терміну. Для мобілізованих головною умовою масового звільнення стане відповідне рішення про демобілізацію, в якому визначатимуться категорії військових та порядок її проведення.

Для кого передбачено окремі умови звільнення

Особливий порядок стосується військовослужбовців, які уклали нові мотиваційні контракти. Постанова Кабінету міністрів № 768 передбачає для них можливість звільнитися після оголошення демобілізації, якщо вони не захочуть продовжувати службу. У документі також передбачені умови звільнення при прийнятті рішення про звільнення окремих категорій військовослужбовців.

Чинне законодавство вже містить перелік підстав для звільнення з військової служби. Зокрема, до них належать:

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стан здоров’я, підтверджений у встановленому порядку;

сімейні обставини та інші поважні причини, передбачені законом;

закінчення терміну контракту у випадках, визначених законодавством;

інші підстави, перелічені у статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Коли може розпочатися демобілізація

Наразі загальну демобілізацію в Україні не оголошували. Конкретні терміни та черговість звільнення мобілізованих стануть відомі після ухвалення відповідного рішення. Тому заяви про те, що певна категорія військовослужбовців обов’язково першою покине армію, поки що є передчасними.

Умови залежатимуть від змісту майбутнього документа та чинних на той момент норм законодавства.

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