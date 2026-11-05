Робота ТЦК та СП в Україні. Ілюстративне фото

Зміна місця проживання, контактного номера або інших персональних даних вимагає своєчасного оновлення інформації в системі військового обліку. На виконання цього обов’язку законодавство відводить сім днів. Вимога поширюється на призовників, військовозобов’язаних та резервістів. При цьому наявність відстрочки від мобілізації або бронювання не звільняє від дотримання встановлених правил.

Актуальність облікових даних необхідно підтримувати незалежно від поточного статусу особи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "РадіоТрек".

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Згідно з постановою Кабінету міністрів № 1487, військовозобов’язані повинні повідомляти про зміни персональних даних протягом семи днів. До переліку відомостей, які можуть потребувати оновлення, входять:

адреса проживання;

номер мобільного телефону та електронна пошта;

сімейний стан;

місце роботи та посада;

відомості про стан здоров’я.

Як надати оновлену інформацію

Уточнити відомості можна кількома способами: через додаток "Резерв+", під час особистого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через центр надання адміністративних послуг, якщо така послуга там доступна.

В електронному кабінеті передбачена можливість надіслати запит на виправлення інформації. Під час відвідування ТЦК можуть знадобитися паспорт, військово-реєстраційний документ та документи, що підтверджують зміни, які відбулися.

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Окремо варто враховувати, що відстрочка або бронювання не скасовують обов’язків щодо військового обліку. Навіть якщо громадянин не підлягає призову на загальних підставах, він повинен повідомляти про зміну відомостей у встановленому порядку. Саме оновлення інформації не означає автоматичного направлення на військову службу — це окрема процедура, не пов’язана безпосередньо з внесенням нових даних до реєстру "Оберіг".

Що передбачено за порушення правил

За недотримання вимог військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. У період дії особливого режиму штраф за відповідні порушення може становити від 17 000 до 25 500 гривень.

Застосування стягнення залежить від обставин справи та положень законодавства. Семиденний термін стосується не лише зміни місця проживання, а й інших змін персональних даних, які необхідно відобразити у військовому обліку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що до 6 листопада включно в Україні переглянуть критерії бронювання. Багато підприємств можуть втратити статус критичних.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, чому величезна кількість військових пенсіонерів в Україні досі не приєдналася до армії, і чи може це змінитися в майбутньому.