Військово-обліковий документ у "Резерв+". Ілюстративне фото

Українські підприємства, які мають право резервувати військовозобов’язаних співробітників, проходять чергову перевірку на відповідність встановленим вимогам. Міністерства, обласні військові адміністрації та інші уповноважені органи мали переглянути діючі критерії критичності до 6 листопада включно. Підставою для цього стала урядова постанова № 1328 від 23 жовтня 2026 року, яка набрала чинності 27 жовтня. Перевірка стосується як самих вимог, так і компаній, яким раніше було присвоєно відповідний статус.

Однак настання 7 листопада не означає автоматичного скасування статусу критичності або бронювання працівників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У яких випадках підприємство може втратити статус критично важливого

Уповноваженим органам доручено привести галузеві та регіональні критерії у відповідність до нових вимог, а потім перевірити підприємства, які вже отримали статус критично важливих. Якщо з переліку виключать критерій, на підставі якого конкретна компанія отримала статус критично важливого підприємства, орган повинен ухвалити окреме рішення про скасування її статусу. До ухвалення такого рішення чинний статус критично важливого підприємства автоматично не припиняється.

Інша ситуація складається, якщо колишній критерій зберігається, але його умови стають суворішими. Наприклад, можуть підвищити необхідні показники або встановити додаткові вимоги до підприємства. У такому випадку компанії доведеться оцінити, чи відповідає вона оновленим умовам. При цьому постанова № 1328 не передбачає загального перехідного періоду, протягом якого всі підприємства гарантовано зможуть усунути невідповідності.

Що необхідно перевірити роботодавцям

Підприємствам рекомендується з’ясувати, на якій підставі їм раніше надали статус критично важливих, та відстежувати зміни в рішеннях профільного міністерства або обласної військової адміністрації. Особливу увагу слід звернути на такі питання:

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чи зберігся критерій, завдяки якому компанія отримала статус критично важливого підприємства;

чи не змінилися вимоги та показники для його виконання;

чи передбачив уповноважений орган додатковий термін для підтвердження відповідності;

чи не прийнято окреме рішення про скасування статусу.

Чи збережеться бронювання співробітників

Постанова № 1328 передбачає збереження рішень про надання статусу критично важливого підприємства, які діяли на момент набрання документом чинності. Вони продовжують застосовуватися в межах встановленого терміну, якщо уповноважений орган не скасував їх у передбаченому порядку.

Роботодавцям важливо стежити не тільки за оновленням критеріїв, а й за офіційними рішеннями щодо конкретної компанії. Саме завершення перевірки не означає, що всі раніше заброньовані співробітники автоматично втрачають відстрочку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про те, скільки в Україні військових пенсіонерів і за яких умов вони могли б опинитися на фронті.

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