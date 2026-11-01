Співробітники ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Наявність чинного відстрочення від мобілізації не виключає ситуацій, коли військовозобов’язаних зупиняють для перевірки документів і доставляють до територіальних центрів комплектування. У таких випадках важливо зберігати спокій, фіксувати те, що відбувається, та своєчасно звертатися за юридичною допомогою. Адвокат Олена Степанова розповіла, як діяти під час взаємодії з групами оповіщення за різних обставин. Приводом для публікації стала історія чоловіка, якого, за словами родичів, зупинили дорогою на роботу, незважаючи на відстрочку, оформлену у зв’язку з доглядом за матір’ю після інсульту.

Юрист радить заздалегідь підготувати документи, що підтверджують право на відстрочку, та зберегти їхні копії в доступному місці, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "20 хвилин".

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Які документи варто підготувати заздалегідь

За рекомендацією адвоката, військовозобов’язаним слід мати при собі копії документів, на підставі яких було оформлено відстрочку, а також підтвердження подання документів через ЦНАП і результат їх розгляду. Електронне військово-реєстраційне посвідчення варто заздалегідь зберегти на телефоні у форматі PDF та надіслати копію близькій людині або своєму захиснику. Під час спілкування з представниками відповідних служб юрист радить не провокувати конфлікт, уточнювати дані посадових осіб та фіксувати обставини перевірки, якщо це можливо й безпечно.

Що робити, якщо вас хочуть доправити до ТЦК

Степанова рекомендує одразу повідомити близьким або адвокату про місце зупинки та обставини події. За її порадою, необхідно уточнити дані представників групи оповіщення та присутнього поліцейського, а в разі фактичного затримання — з’ясувати правові підстави та вимагати оформлення відповідних документів. Якщо людина вважає, що її незаконно утримують, адвокат радить звертатися до поліції за номером 102 і повідомляти обставини ситуації. При цьому правомірність доставки та затримання залежить від конкретних обставин і чинних норм законодавства.

У публікації розглядаються три випадки: наявність чинної відстрочки без порушень військового обліку, відстрочка при виявлених порушеннях та ситуація, коли особа не є військовозобов’язаною або виключена з військового обліку. Для кожної ситуації юрист пропонує фіксувати час та обставини дій представників служб, зберігати документи та не підписувати папери, зміст яких людина не розуміє. Серед основних рекомендацій:

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Повідомити близьких або адвоката, де і за яких обставин вас зупинили.

Зберегти підтвердження відстрочки та інші документи, що стосуються військового обліку.

Уточнити підстави затримання та дані посадових осіб, які беруть участь у перевірці.

Фіксувати час подій, включаючи затримання та доставку до ТЦК, а також вимагати оформлення документів у передбаченому законом порядку.

Звернутися до поліції за номером 102, якщо є підстави вважати, що особу незаконно утримують, та повідомити про ситуацію адвокату.

Медичний огляд та терміни утримання

Окремо адвокат розглядає направлення на військово-лікарську комісію та випадки, коли людину не відпускають із ТЦК. Вона рекомендує фіксувати час направлення на медичний огляд та уважно перевіряти документи, які пропонують підписати.

У публікації також наводиться позиція юриста щодо тригодинного терміну адміністративного затримання та необхідності звертатися до поліції, якщо людину продовжують утримувати. Однак застосування цих положень залежить від правових підстав та обставин конкретного випадку, тому в спірній ситуації важливо отримати індивідуальну юридичну консультацію.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв про те, що понад 90% чинних відстрочок можна продовжити без повторного подання заяв, однак необхідно дотримуватися чітких інструкцій.

Також Новини.LIVE писали, що була створена петиція щодо бронювання архітекторів і будівельників, однак їй так і не вдалося набрати необхідну кількість голосів.