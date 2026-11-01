Работники ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Наличие действующей отсрочки от мобилизации не исключает ситуаций, когда военнообязанных останавливают для проверки документов и доставляют в территориальные центры комплектования. В подобных случаях важно сохранять спокойствие, фиксировать происходящее и своевременно обращаться за юридической помощью. Адвокат Елена Степанова рассказала, как действовать при взаимодействии с группами оповещения в разных обстоятельствах. Поводом для публикации стала история мужчины, которого, по словам родственников, остановили по дороге на работу, несмотря на отсрочку, оформленную в связи с уходом за матерью после инсульта.

Юрист советует заранее подготовить документы, подтверждающие право на отсрочку, и сохранить их копии в доступном месте, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "20 хвилин".

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Какие документы стоит подготовить заранее

По рекомендации адвоката, военнообязанным следует иметь при себе копии документов, на основании которых была оформлена отсрочка, а также подтверждение подачи документов через ЦНАП и результат их рассмотрения. Электронный военно-учетное удостоверение стоит заранее сохранить на телефоне в формате PDF и отправить копию близкому человеку или своему защитнику. При общении с представителями соответствующих служб юрист советует не провоцировать конфликт, уточнять данные должностных лиц и фиксировать обстоятельства проверки, если это возможно и безопасно.

Что делать, если вас хотят доставить в ТЦК

Степанова рекомендует сразу сообщить близким или адвокату о месте остановки и обстоятельствах произошедшего. По ее совету, необходимо уточнить данные представителей группы оповещения и присутствующего полицейского, а при фактическом задержании надо выяснить правовые основания и требовать оформления соответствующих документов. Если человек считает, что его незаконно удерживают, адвокат советует обращаться в полицию по номеру 102 и сообщать обстоятельства ситуации. При этом правомерность доставления и задержания зависит от конкретных обстоятельств и применимых норм законодательства.

В публикации рассматриваются три случая: наличие действующей отсрочки без нарушений воинского учета, отсрочка при выявленных нарушениях и ситуация, когда человек не является военнообязанным либо исключен из воинского учета. Для каждой ситуации юрист предлагает фиксировать время и обстоятельства действий представителей служб, сохранять документы и не подписывать бумаги, содержание которых человек не понимает. Среди основных рекомендаций:

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Сообщить близким или адвокату, где и при каких обстоятельствах вас остановили.

Сохранить подтверждения отсрочки и другие документы, относящиеся к воинскому учету.

Уточнить основания доставления и данные должностных лиц, участвующих в проверке.

Фиксировать время событий, включая задержание и доставление в ТЦК, а также требовать оформления документов в предусмотренном законом порядке.

Обратиться в полицию по номеру 102, если есть основания полагать, что человека незаконно удерживают, и сообщить о ситуации адвокату.

Медицинский осмотр и сроки удержания

Отдельно адвокат рассматривает направление на военно-врачебную комиссию и случаи, когда человека не отпускают из ТЦК. Она рекомендует фиксировать время направления на медосмотр и внимательно проверять документы, которые предлагают подписать.

В публикации также приводится позиция юриста о трехчасовом сроке административного задержания и необходимости обращаться в полицию, если человека продолжают удерживать. Однако применение этих положений зависит от правовых оснований и обстоятельств конкретного случая, поэтому при спорной ситуации важно получить индивидуальную юридическую консультацию.

Напомним, портал Новини.LIVE сообщали о том, что более 90% действующих отсрочек можно продлить без повторной подачи заявлений, однако необходимо следовать четким инструкциям.

Также Новини.LIVE писали, что была создана петиция о бронировании архитекторов и строителей, однако ей так и не удалось набрать необходимое количество голосов.