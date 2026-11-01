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Главная ТЦК Бутусов объснил, что не так с решением Драпатого о ВВК

Бутусов объснил, что не так с решением Драпатого о ВВК

Ua ru
1 ноября 2026 03:52
Бутусов предложил альтернативу решению Драпатого Юрий Бутусов
Юрий Бутусов на фронте. Фото: Юрий Бутусов

Усиление надзора за военно-врачебными комиссиями при территориальных центрах комплектования не сможет само по себе устранить проблемы мобилизации в Украине. Для этого необходимы более масштабные изменения, которые затронут всю систему воинского учета и пополнения армии.

Об этом заявил командир роты беспилотных летательных аппаратов 23-го штурмового полка 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Он прокомментировал приказ главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, касающийся контроля за работой ВВК. По мнению военного, одних формальных требований недостаточно для достижения результата.

Не только проверки и приказы

Юрий Бутусов считает, что контрольные меры должны сопровождаться конкретными инструментами надзора, прозрачными процедурами и ответственностью за нарушения. Без таких механизмов дополнительные требования рискуют остаться формальностью и не повлиять на ситуацию в целом. По его словам, необходимо менять не отдельные элементы системы, а подход к организации мобилизационных процессов.

Кто должен отвечать за изменения

Военный также подчеркнул, что вопросами мобилизации на высшем государственном уровне должен заниматься президент Украины. Такой подход, по его мнению, позволит рассматривать комплектование войска как общегосударственную задачу, требующую согласованных решений.

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Еще одно предложение Бутусова касается взаимодействия воинских частей с территориальными центрами комплектования. Он считает, что соединения должны получать установленное количество личного состава напрямую через сотрудничество с соответствующими ТЦК. В целом военный выступает за системное реформирование воинского учета и механизмов комплектования, которое, по его оценке, поможет устранить существующие проблемы.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Минздрав Украины выпустил новые рекомендации для специалистов, оценивающих состояние здоровья людей с инвалидностью. 

Также Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде собираются ужесточить наказание для украинцев, которые отказываются становится на военный учет. 

Юрий Бутусов мобилизация война в Украине ВВК Михаил Драпатый
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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