Прохождение ВВК в Украине. Фото иллюстративное

Новые рекомендации для специалистов, оценивающих состояние здоровья людей с инвалидностью, вызвали вопросы о возможном пересмотре ранее принятых решений. Минздрав Украины утвердил соответствующие документы приказом № 1448 от 30 сентября 2026 года. Они призваны унифицировать подходы к диагностике заболеваний и оценке ограничений повседневной жизнедеятельности.

Действующие критерии установления инвалидности, утвержденные Кабинетом министров, остаются в силе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.

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Новые рекомендации Минздрава

Документы предназначены для медицинских специалистов и экспертных команд, которые оценивают повседневное функционирование человека. В них собраны рекомендации по обследованию при различных заболеваниях, включая онкологические, неврологические и сердечно-сосудистые патологии, а также последствия травм. Материалы должны помочь специалистам последовательно оценивать состояние здоровья и обосновывать принимаемые решения.

При определении инвалидности учитывают не только наличие заболевания, но и его влияние на повседневную жизнь. Специалисты оценивают, насколько человек способен самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, общаться, учиться и работать. Также принимают во внимание необходимость посторонней помощи и ограничения, вызванные несколькими заболеваниями одновременно. Поэтому один диагноз сам по себе не гарантирует установления конкретной группы инвалидности.

Что будет при повторном оценивании

Если человеку назначено повторное оценивание, специалисты должны учитывать действующие критерии и соответствующие методические документы. Новые рекомендации призваны помочь им более обоснованно оценивать состояние здоровья и функциональные ограничения. При этом приказ № 1448 не устанавливает обязанности для всех людей с инвалидностью проходить повторную процедуру только из-за появления новых документов.

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Критерии определения инвалидности по-прежнему регулируются постановлением Кабинета министров Украины № 1338 от 15 ноября 2024 года. Приказ Минздрава дополняет нормативную базу рекомендациями по применению этих критериев, но не вводит автоматическую отмену ранее установленных групп. Решения должны приниматься с учетом индивидуального состояния человека и результатов его оценивания.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в Черновицкой области были задержаны сотрудники ТЦК, которых обвиняют в издевательствах и избиении военнообязанных граждан.

Также Новини.LIVE сообщали, что подозреваемый в стрельбе в одном из киевских ТЦК был госпитализирован, по этому факту Нацполиция начала проверку.