Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка в Резерв+: что делать, если продление не появилось

Отсрочка в Резерв+: что делать, если продление не появилось

Ua ru
29 октября 2026 21:11
Куда обращаться, если исчезло бронирование, однако есть право на отсрочку УНИАН
Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Украинцам, у которых в приложении "Резерв+" не обновился срок отсрочки от мобилизации, советуют проверить свои данные и действующее основание для ее предоставления. Очередной этап автоматического продления отсрочек завершается 30 октября 2026 года. По информации Министерства обороны, более 90% действующих отсрочек могут продлеваться автоматически. Для этого система проверяет сведения в государственных реестрах и устанавливает, сохраняется ли право на отсрочку.

Если обновление не произошло, необходимо выяснить причину, поскольку это не всегда свидетельствует об утрате соответствующего права, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Почему отсрочка может не продлиться

Автоматическая проверка может завершиться без продления, если в государственных реестрах отсутствуют необходимые сведения или информация устарела. Проблемы также могут возникнуть из-за ошибок в персональных данных либо отсутствия актуального подтверждения инвалидности, родственных связей или необходимости ухода за близким человеком. Еще одна возможная причина заключается в изменении обстоятельств, на которых основывалось предоставление отсрочки.

Как проверить информацию в "Резерв+"

В первую очередь следует открыть электронный военно-учетный документ в приложении и проверить указанный срок действия отсрочки. Если новый срок не появился, необходимо выяснить, сохранилось ли законное основание для ее предоставления и достаточно ли данных для автоматической проверки. При обнаружении неточностей следует обратиться в учреждение, которое отвечает за соответствующие сведения, и при необходимости обновить документы.

Куда обращаться, если продление не состоялось

Дальнейшие действия зависят от основания для отсрочки. Если проблема связана с данными об инвалидности, родственных связях или других обстоятельствах, потребуется уточнить соответствующие сведения в государственных реестрах через уполномоченные учреждения. В предусмотренных процедурой случаях заявление на оформление или продление отсрочки можно подать через центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Непосредственно в ТЦК такие заявления граждан не принимают.

Читайте также:

Нужно ли повторно подавать документы

Если отсрочка продлилась автоматически и новый срок отображается в электронном документе, повторно обращаться за ее оформлением не требуется. Если подтверждение не появилось, важно проверить основание и устранить возможные ошибки в данных. При этом действующая отсрочка сохраняет силу до окончания установленного срока, однако отсутствие автоматического продления не дает оснований считать ее продленной после этой даты без соответствующего подтверждения.

Также Новини.LIVE сообщали, почему предприятиям необходимо дважды в год подавать в ТЦК и СП сведения о транспортных средствах, технике и сотрудниках, которые ими управляют или занимаются обслуживанием.

Ранее Новини.LIVE напоминали, что демобилизация военных в 2027 году может не состояться, известный журналист назвал главную причину такого решения. 

бронирование война в Украине отсрочка ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации