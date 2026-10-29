Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Украинцам, у которых в приложении "Резерв+" не обновился срок отсрочки от мобилизации, советуют проверить свои данные и действующее основание для ее предоставления. Очередной этап автоматического продления отсрочек завершается 30 октября 2026 года. По информации Министерства обороны, более 90% действующих отсрочек могут продлеваться автоматически. Для этого система проверяет сведения в государственных реестрах и устанавливает, сохраняется ли право на отсрочку.

Если обновление не произошло, необходимо выяснить причину, поскольку это не всегда свидетельствует об утрате соответствующего права, сообщает портал Новини.LIVE.

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Почему отсрочка может не продлиться

Автоматическая проверка может завершиться без продления, если в государственных реестрах отсутствуют необходимые сведения или информация устарела. Проблемы также могут возникнуть из-за ошибок в персональных данных либо отсутствия актуального подтверждения инвалидности, родственных связей или необходимости ухода за близким человеком. Еще одна возможная причина заключается в изменении обстоятельств, на которых основывалось предоставление отсрочки.

Как проверить информацию в "Резерв+"

В первую очередь следует открыть электронный военно-учетный документ в приложении и проверить указанный срок действия отсрочки. Если новый срок не появился, необходимо выяснить, сохранилось ли законное основание для ее предоставления и достаточно ли данных для автоматической проверки. При обнаружении неточностей следует обратиться в учреждение, которое отвечает за соответствующие сведения, и при необходимости обновить документы.

Куда обращаться, если продление не состоялось

Дальнейшие действия зависят от основания для отсрочки. Если проблема связана с данными об инвалидности, родственных связях или других обстоятельствах, потребуется уточнить соответствующие сведения в государственных реестрах через уполномоченные учреждения. В предусмотренных процедурой случаях заявление на оформление или продление отсрочки можно подать через центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Непосредственно в ТЦК такие заявления граждан не принимают.

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Нужно ли повторно подавать документы

Если отсрочка продлилась автоматически и новый срок отображается в электронном документе, повторно обращаться за ее оформлением не требуется. Если подтверждение не появилось, важно проверить основание и устранить возможные ошибки в данных. При этом действующая отсрочка сохраняет силу до окончания установленного срока, однако отсутствие автоматического продления не дает оснований считать ее продленной после этой даты без соответствующего подтверждения.

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