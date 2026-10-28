Мобилизация в Украине. Фото иллюстративное

Четыре года лишения свободы назначил суд в Сумах офицеру запаса, которого признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина объяснял отказ от отправки в воинскую часть проблемами со здоровьем и диагностированным остеохондрозом позвоночника. При этом военно-врачебная комиссия признала его годным к службе.

По материалам дела, после неявки по первой боевой повестке он получил повторный вызов и письменно отказался от мобилизации, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Почему мужчина отказался от службы

События, которые стали предметом разбирательства, произошли летом 2022 года. В июле украинец прошел военно-врачебную комиссию, которая выявила распространенный остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника с незначительным нарушением функций, но признала его годным к военной службе.

По первой боевой повестке он не прибыл для дальнейшего направления в воинскую часть. После повторного вызова 4 августа мужчина явился в ТЦК и собственноручно написал заявление об отказе от отправки, сославшись на заболевание спины.

Что суд установил о состоянии здоровья

Во время судебного разбирательства мужчина вину не признал. Он утверждал, что проходил лечение и не хотел отправляться на службу из-за проблем с позвоночником. Суд изучил медицинские документы, результаты обследований и показания врачей, подтвердившие наличие заболевания и прохождение лечения. Вместе с тем заключение ВВК о годности к службе оставалось действующим, а военнообязанный его не обжаловал. Суд также указал, что предусмотренных законом оснований для отсрочки от призыва у него не было.

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Оценив доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что неявка по первой повестке и последующий письменный отказ от отправки в воинскую часть свидетельствовали об умышленном уклонении от призыва. Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначили четыре года лишения свободы. Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня провозглашения. До вступления решения в законную силу суд оставил в силе меру пресечения в виде залога.

Напомним, Новини.LIVE приводили мнение журналиста и военнослужащего Юрия Бутусова, который высказался о возможности проведения демобилизации в Украине.

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