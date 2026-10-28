Бронирование работников в Украине. Фото иллюстративное

Украинские предприятия получили новый механизм согласования бронирования военнообязанных сотрудников сверх установленного лимита. Постановление Кабинета министров №1328, вступившее в силу 27 октября 2026 года, предусматривает возможность увеличить квоту более чем на 50%, но для этого работодателю придется обосновать дополнительную потребность в персонале. Процедура предполагает участие Координационного центра по организации бронирования. При этом наличие статуса критически важного предприятия само по себе не гарантирует одобрения заявки.

О том, как будет работать механизм, рассказал народный депутат Александр Федиенко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Как увеличить квоту бронирования более 50%

Работодателю необходимо подготовить обоснование, почему действующего лимита недостаточно для работы предприятия. Обращение направляется государственному органу, который предоставил организации статус критически важной. Именно этот орган передает предложение на рассмотрение Координационного центра, получает его рекомендации и принимает решение об увеличении квоты. Согласование проходит через уполномоченный орган, а не напрямую по заявлению предприятия в Координационный центр.

От чего будет зависеть решение

Ключевой вопрос для бизнеса: какие именно обстоятельства необходимо указать в обосновании и по каким критериям будут оценивать потребность в дополнительном бронировании. Федиенко обратил внимание на недостаточную ясность этих требований. Пока работодателям важно подтвердить, почему дополнительное количество забронированных работников необходимо для деятельности организации. Само по себе желание сохранить больше сотрудников в штате не означает, что квоту обязательно увеличат.

Правительство также установило процедуру работы Координационного центра и предусмотрело сроки рассмотрения обращений государственных органов — не более одного месяца. Однако этот срок не означает автоматического одобрения заявки: итог зависит от рассмотрения конкретных обстоятельств и решения уполномоченного государственного органа. Работодателям следует учитывать и другие изменения постановления №1328, в том числе пересмотр критериев определения критически важных предприятий.

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Главное изменение заключается в том, что бронирование работников сверх 50% теперь предполагает отдельную процедуру согласования. Предприятиям необходимо подготовить аргументированное обращение, направить его через орган, предоставивший статус критически важного, и дождаться решения. Пока практическое применение новых правил будет зависеть от критериев оценки заявок и того, насколько последовательно уполномоченные органы смогут применять установленный механизм.

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