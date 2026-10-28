Залучення працівників в Україні. Ілюстративне фото

Українські підприємства отримали новий механізм узгодження бронювання військовозобов’язаних співробітників понад встановлений ліміт. Постанова Кабінету міністрів № 1328, яка набрала чинності 27 жовтня 2026 року, передбачає можливість збільшити квоту більш ніж на 50 %, але для цього роботодавцю доведеться обґрунтувати додаткову потребу в персоналі. Процедура передбачає участь Координаційного центру з організації бронювання. При цьому наявність статусу критично важливого підприємства сама по собі не гарантує схвалення заявки.

Про те, як працюватиме цей механізм, розповів народний депутат Олександр Федієнко, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Як збільшити квоту бронювання на понад 50%

Роботодавцю необхідно підготувати обґрунтування, чому чинного ліміту недостатньо для роботи підприємства. Звернення надсилається до державного органу, який надав організації статус критично важливого підприємства. Саме цей орган передає пропозицію на розгляд Координаційного центру, отримує його рекомендації та ухвалює рішення про збільшення квоти. Узгодження відбувається через уповноважений орган, а не безпосередньо за заявою підприємства до Координаційного центру.

Від чого залежатиме рішення

Ключове питання для бізнесу: які саме обставини необхідно вказати в обґрунтуванні та за якими критеріями оцінюватимуть потребу в додатковому бронюванні. Федієнко звернув увагу на недостатню чіткість цих вимог. Наразі роботодавцям важливо підтвердити, чому додаткова кількість заброньованих працівників необхідна для діяльності організації. Саме по собі бажання зберегти більше співробітників у штаті не означає, що квоту обов’язково збільшать.

Уряд також встановив процедуру роботи Координаційного центру та передбачив терміни розгляду звернень державних органів — не більше одного місяця. Однак цей термін не означає автоматичного схвалення заявки: результат залежить від розгляду конкретних обставин та рішення уповноваженого державного органу. Роботодавцям слід враховувати й інші зміни постанови № 1328, зокрема перегляд критеріїв визначення критично важливих підприємств.

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Головна зміна полягає в тому, що бронювання працівників понад 50 % тепер передбачає окрему процедуру узгодження. Підприємствам необхідно підготувати аргументоване звернення, надіслати його через орган, який надав статус критично важливого, та дочекатися рішення. Поки що практичне застосування нових правил залежатиме від критеріїв оцінки заявок і того, наскільки послідовно уповноважені органи зможуть застосовувати встановлений механізм.

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