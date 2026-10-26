Український народний депутат Федір Веніславський. Фото: УНІАН

Українським військовослужбовцям не варто розраховувати на одночасне звільнення з армії до закінчення воєнного стану, однак для окремих категорій захисників можуть бути визначені спеціальні умови завершення служби. Міністерство оборони розробляє механізм, який має враховувати тривалість служби та обставини участі в бойових діях. Йдеться про військових, які перебувають на фронті тривалий час, а також про тих, хто отримав поранення.

Конкретні критерії та терміни можливого звільнення поки що не затверджені, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Федора Веніславського, члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Кого можуть включити до нового механізму

Під час підготовки пропозицій особливу увагу приділяють військовослужбовцям, які виконують бойові завдання з 2014 року або приєдналися до армії після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Також серед можливих критеріїв згадуються тривале перебування в зоні бойових дій та отримані поранення. При цьому затвердженого списку військовослужбовців, які зможуть скористатися майбутньою процедурою, поки що немає.

Як пояснив депутат, завдання полягає в тому, щоб зробити перспективи завершення служби більш зрозумілими для військових. Влада має намір враховувати тривалість участі в бойових діях та інші обставини проходження служби. Однак поки що йдеться про розробку алгоритму, а не про діючі правила демобілізації. Парламент очікує від Міністерства оборони конкретних пропозицій.

Чому масова демобілізація не розглядається

Веніславський вважає, що загальне звільнення з армії до закінчення воєнного стану в нинішніх умовах є нереалістичним. Натомість обговорюється можливість застосування окремих умов до певних категорій захисників. Під час розробки механізму важливо дотримуватися принципу справедливості, щоб військові з тривалим бойовим досвідом розуміли, на яких умовах і коли вони потенційно зможуть завершити службу.

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"Питання демобілізації до закінчення правового режиму воєнного стану не може стояти апріорі. Це ситуація, яка є неприпустимою ані з точки зору законодавства, ані з точки зору здорової логіки. Міністерство оборони наразі розробляє відповідний алгоритм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій осіб. Ми очікуємо від Міністерства оборони, знову ж таки, дотримання принципу справедливості", — заявив Веніславський.

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