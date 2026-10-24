Військовослужбовці з ТЦК. Фото: АрміяInform

Вручення повістки у темний час доби не вважається порушенням лише через те, що це відбувається вночі. Українське законодавство допускає цілодобове оповіщення військовозобов’язаних та резервістів. При цьому повноваження представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не передбачають безумовного права заходити до чужого житла. Для проникнення в квартиру або приватний будинок необхідні передбачені законом підстави.

На це звернув увагу військовий юрист компанії "Приходько та партнери" Данило Гончаренко у коментарі виданню Телеграф, повідомляють Новини.LIVE.

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У який час можуть вручити повістку

Пункт 35 порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року, передбачає можливість вручення повісток у будь-який час доби. Повідомлення може здійснюватися за місцем проживання, роботи або навчання, у громадських місцях, будівлях, на блокпостах та пунктах пропуску. Тому сам факт вручення повістки після 22:00 не свідчить про порушення закону.

Що говорить закон про недоторканність житла

Разом із тим цілодобове оповіщення не скасовує гарантій, закріплених статтею 30 Конституції України. Вона захищає недоторканність житла та встановлює загальні правила доступу до нього. За загальним правилом, проникнення в будинок або квартиру допускається на підставі обґрунтованого рішення суду, крім передбачених законом винятків.

Стаття 38 Закону України "Про Національну поліцію" визначає ситуації, в яких поліцейські можуть увійти до житла без рішення суду. Йдеться про необхідність врятувати життя людей або цінне майно під час надзвичайних ситуацій, безпосереднє переслідування підозрюваного у кримінальному правопорушенні, а також припинення правопорушення, що загрожує життю людей, які перебувають усередині приміщення.

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Наявність повістки, дія воєнного стану або участь поліцейського в групі оповіщення самі по собі не дають права зламувати двері та заходити до помешкання. Законність таких дій визначається конкретними обставинами та наявністю передбачених законодавством підстав. Можливість вручати повістки цілодобово не означає скасування права на недоторканність житла.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що перегляд квот на бронювання може позбавити відстрочки від мобілізації понад 200 000 чоловіків в Україні.

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