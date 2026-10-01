Підготовка українських військових на полігоні. Фото: УНІАН

Питання щодо термінів повернення мобілізованих до цивільного життя залежить від рішень держави та чинних норм законодавства. Під час воєнного стану тривалість служби не означає, що військовослужбовця автоматично звільнять після певного періоду. Разом з тим закон передбачає обставини, за яких можна припинити військову службу до оголошення загальної демобілізації.

Такі підстави пов’язані, зокрема, зі здоров’ям, віком та сімейною ситуацією, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Факти".

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Від чого залежать терміни демобілізації

Чинні правила не встановлюють єдиного терміну, після якого всі мобілізовані повинні повернутися додому. Загальна демобілізація передбачає окреме офіційне рішення, тоді як звільнення конкретного військовослужбовця регулюється статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Серед підстав: досягнення граничного віку, визнання непридатним до служби за висновком ВВК, набрання чинності обвинувальним вироком суду та певні сімейні обставини. Сам по собі тривалий термін служби не є автоматичною підставою для звільнення.

У яких випадках можна звільнитися за сімейними обставинами

Закон передбачає декілька ситуацій, за яких військовослужбовець може претендувати на звільнення під час воєнного стану. До них належать:

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утримання трьох і більше дітей віком до 18 років;

самостійне виховання дитини за наявності передбачених законом умов;

виховання дитини з інвалідністю або певними важкими захворюваннями;

необхідність постійного догляду за подружжям або близьким родичем у встановлених законом випадках;

опіка над особою, визнаною недієздатною;

окремі обставини, пов’язані із загибеллю або зникненням безвісти близьких родичів під час війни.

Окремі підстави передбачені для вагітних військовослужбовиць, жінок з дітьми віком до трьох років, а також для подружжя, яке обоє проходить військову службу та виховує неповнолітніх дітей. При цьому для застосування конкретної норми необхідно підтвердити обставини документами та дотриматися встановленої процедури.

Що важливо знати перед подачею документів

Наявність сімейних обставин сама по собі не означає, що звільнення відбудеться автоматично: значення мають передбачені законом умови та підтверджуючі документи. Для військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства діють окремі правила розірвання контракту за власним бажанням — як правило, не раніше ніж через шість місяців безперервної служби.

Точні терміни загальної демобілізації не можна визначити лише за тривалістю служби: вони залежать від офіційного рішення, а індивідуальне звільнення — від наявності законних підстав.

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