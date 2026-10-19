Будівля ТЦК та СП у Сумах. Ілюстративне фото

Рішення про призов співробітника Рівненської обласної інфекційної лікарні на військову службу визнали протиправним через відстрочку, яка діяла на той момент. Чоловік звернувся до суду після мобілізації, вказавши, що його бронювання мало зберігатися до 15 липня 2026 року. Територіальний центр комплектування пояснював призов тим, що в реєстрі "Оберіг" з’явилася інформація про скасування відстрочки. За версією ТЦК, це було пов’язано з втратою роботодавцем статусу критично важливого підприємства.

Однак суд не отримав доказів, що підтверджують законність скасування бронювання до моменту призову, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Реклама

Чому суд став на бік працівника

Військовозобов'язаний чоловік продовжував працювати в комунальній лікарні, яку Рівненська обласна військова адміністрація визначила як критично важливу для забезпечення життєдіяльності населення. Суд встановив, що бронювання працівника діяло до 15 липня 2026 року, тоді як наказ про його призов було видано 13 липня.

Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані з чинною бронюванням не підлягають призову в період її дії. Тому на дату ухвалення рішення чоловік мав законні підстави для відстрочки.

Чому запису в реєстрі виявилося недостатньо

ТЦК посилався на відомості системи "Оберіг", де було зазначено скасування відстрочки. Однак суд звернув увагу, що рішення про позбавлення підприємства статусу критично важливого має ухвалювати орган, який раніше надав цей статус. У даному випадку таким органом була Рівненська обласна військова адміністрація. Оскільки відповідач не надав документів, що підтверджують законне скасування бронювання до 13 липня, суд визнав наказ про призов чоловіка протиправним.

Читайте також:

Суд також скасував наказ військової частини щодо зарахування чоловіка до списків особового складу, призначення на посаду та надання йому всіх видів забезпечення. Військову частину зобов’язали ухвалити рішення про його звільнення зі служби та виключення зі списків особового складу та всіх видів забезпечення. При цьому вимоги щодо зміни військово-облікових даних суд не задовольнив, оскільки відповідний ТЦК, за висновками суду, не мав необхідних повноважень стосовно чоловіка після його зарахування до військової частини.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що говорить закон щодо обов’язку громадян допомагати ТЦК та СП під час оповіщення військовозобов’язаних чоловіків.

Також Новини.LIVE писали про те, чому у деяких користувачів може не відображатися військово-обліковий документ у додатку "Резерв+".