Повістка від ТЦК у поштовій скриньці. Ілюстративне фото

Порушення правил військового обліку в особливий період може обійтися громадянину в суму від 17 000 до 25 500 гривень. На цьому фінансові наслідки не завжди закінчуються: за певних умов несплачений штраф передають на примусове виконання, а сума стягнення збільшується. Порядок сплати залежить від того, за якою процедурою ТЦК виніс постанову.

Після відкриття виконавчого провадження можуть застосовуватися передбачені законом заходи щодо рахунків та майна боржника, тому важливо перевірити термін добровільної сплати та не відкладати з’ясування обставин справи, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У які терміни потрібно сплатити штраф

За загальним правилом статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф сплачується протягом 15 днів з дня вручення постанови. Якщо рішення оскаржено, строк відраховується з дня отримання повідомлення про залишення скарги без задоволення. Стаття 308 КУпАП передбачає стягнення подвійного розміру штрафу в разі передачі постанови на примусове виконання.

Для окремих постанов у справах про порушення правил військового обліку діє спеціальна процедура: за умови дотримання встановлених умов можна сплатити 50 % суми протягом 10 календарних днів після набрання постановою чинності.

Що може зробити виконавець

Якщо постанова передана до державної виконавчої служби, відкривається виконавче провадження. У його рамках виконавець має право застосовувати передбачені законом заходи, включаючи арешт коштів на банківських рахунках та майна боржника. За наявності законних підстав майно можуть реалізувати для погашення заборгованості.

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Арешт автомобіля або нерухомості не відбувається автоматично в момент прострочення: конкретні дії залежать від обставин та перебігу виконавчого провадження. Додатково можуть виникнути витрати, передбачені законодавством про виконавче провадження.

Як діяти у разі незгоди з постановою

Якщо громадянин вважає штраф необґрунтованим, він може оскаржити постанову в установленому порядку. Наприклад, значення можуть мати докази своєчасного оновлення військово-реєстраційних даних або обставини вручення повістки.

Важливо перевірити дату ухвалення рішення та строк оскарження, оскільки його пропущення може ускладнити захист своїх прав. Якщо виконавче провадження вже відкрито, слід уточнити у державного виконавця розмір стягнення, підстави арешту та порядок подальших дій.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чи зобов’язані пересічні українці допомагати представникам ТЦК та СП під час процедури оповіщення громадян на вулиці.

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