Авторизація в "Резерв+". Фото: УНІАН

Користувачі додатка "Резерв+", у яких не відображається військово-реєстраційний документ, можуть зіткнутися з необхідністю уточнити свої дані. Причиною може бути відсутність відомостей у реєстрі "Оберіг" або проблема з їхньою обробкою. Подальші дії залежать від віку людини та її статусу на військовому обліку. У деяких ситуаціях інформацію можна перевірити та виправити дистанційно.

При цьому відсутність документа в додатку не гарантує звільнення від процедур, передбачених законодавством, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

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Як з’ясувати причину відсутності даних

"Резерв+" відображає інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Якщо відомості не з’явилися, користувач може подати запит через функцію "Виправити дані онлайн". Коли дистанційно вирішити питання не вдається, слід уточнити інформацію в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Пункт 14-3 постанови Кабінету міністрів № 1487 передбачає автоматичну постановку на військовий облік чоловіків віком від 25 до 60 років за наявності встановлених умов та необхідних даних у державних інформаційних системах.

Чи є час на врегулювання статусу

Окремого гарантованого 45-денного терміну для вирішення питань військового обліку після звернення до ТЦК законодавство не встановлює. Тому розраховувати на такий період як на відстрочку від подальших процедур не слід. Перед зверненням важливо з’ясувати, які відомості про особу вже внесені до реєстру та чи є у неї законні підстави для відстрочки.

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Юрист пояснив, що чоловіки віком до 25 років, які не проходили строкову військову службу та не отримували військову підготовку за відповідними програмами, можуть перебувати на обліку як призовники. Після досягнення 25 років їх, як правило, враховують як військовозобов’язаних.

Якщо законних підстав для відстрочки немає, особу можуть направити на ВЛК. У разі визнання придатним до військової служби та за умови дотримання інших встановлених законом умов можливе подальше оформлення призову під час мобілізації. Сама відсутність відомостей у "Резерв+" не означає, що людину мобілізують автоматично.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що представники ТЦК пояснили, куди військовозобов’язані громадяни можуть звернутися у випадку, коли після ВЛК погіршився стан здоров’я.

Також Новини.LIVE повідомляли, що кілька працівників ТЦК з Хмельницької області постануть перед судом за те, що під час силової мобілізації покалічили людину.