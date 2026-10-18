Після ВЛК стало гірше - у ТЦК сказали, куди звертатися

Медичний огляд чоловіка. Фото: УНІАН

В Україні через повномасштабну війну досі триває мобілізація, тож військовозобов'язані українці продовжують отримувати повістки та проходити військово-лікарську комісію. Однак у разі, якщо після проходження ВЛК стан здоров'я людини погіршився, то замість ігнорування симптомів важливо зафіксувати зміни та пройти повторний медичний огляд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського ОТЦК.

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Що робити, якщо після ВЛК стало гірше

У Житомирській обласному ТЦК розповіли, що якщо ви стикнулися з вищевказаною проблемою, то необхідно зробити наступні кроки:

звернутися до лікаря , зокрема — пройти необхідні обстеження, отримати висновки спеціалістів і зібрати медичні документи, які підтверджують погіршення стану здоров'я;

, зокрема — пройти необхідні обстеження, отримати висновки спеціалістів і зібрати медичні документи, які підтверджують погіршення стану здоров'я; подати заяву на повторний огляд . Якщо людина військовозобов'язана і після проходження ВВК стан здоров'я змінився, треба звернутися до ТЦК за місцем військового обліку. У разі наявності підстав керівник ТЦК направить особу на повторну ВЛК;

. Якщо людина військовозобов'язана і після проходження ВВК стан здоров'я змінився, треба звернутися до ТЦК за місцем військового обліку. У разі наявності підстав керівник ТЦК направить особу на повторну ВЛК; якщо ви не згодні із рішенням ВЛК, то у такому випадку є можливість його оскаржити . Для цього потрібно подати скаргу до відповідної вищої ВЛК або Центральної ВЛК, додали копію оскаржувального рішення та медичні документи, які обґрунтовують вашу позицію.

. Для цього потрібно подати скаргу до відповідної вищої ВЛК або Центральної ВЛК, додали копію оскаржувального рішення та медичні документи, які обґрунтовують вашу позицію. і ще один варіант, якщо є потреба — можна звернутися до суду. У такому випадку буде перевірено, чи дотримано процедуру ухвалення рішення ВЛК (однак самостійно визначити придатність замість медичної комісії суд не зможе).

"Важливо: саме по собі погіршення самопочуття не означає автоматичної зміни висновку про придатність. Потрібні медичні підтвердження та повторний розгляд у встановленому порядку. Не відкладай звернення до лікаря. Чим краще документально підтверджені зміни у стані здоров’я, тим простіше обґрунтувати необхідність повторного огляду", — резюмували у ТЦК.

Як повідомляли Новини.LIVE, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на Черкащині його представники допомогли військовозобов'язаним пройти додаткові медичні й військову-лікарську комісію. Також під час перевірки ТЦК було виявлено чоловіків, які тривалий час перебували у збірному пункті без належного оформлення документів.

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