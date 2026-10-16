Які порушення виявила команда омбудсмена Лубінця під час перевірки ТЦК

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

На Черкащині представники омбудсмена допомогли військовозобов’язаним пройти додаткові медичні обстеження або повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Крім того, під час перевірки ТЦК та СП у цьому ж регіоні команда Дмитра Лубінця також виявила чоловіків, які тривалий час перебували у збірному пункті без належного оформлення документів.

Про з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, передає Новини.LIVE.

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Чоловікам допомогли пройти медичні обстеження

Під час перевірки ТЦК та СП на Черкащині представники омбудсмена з’ясували, що деяким військовозобов’язаним потрібна додаткова медична допомога.

Троє чоловіків змогли вийти з приміщення ТЦК та СП, щоб пройти обстеження. Одному з них це було потрібно для оформлення відстрочки. Ще один чоловік повторно пройшов ВЛК у присутності моніторингової групи.

У Черкасах моніторингова група перевірила, як працює ВЛК. Чоловіка, який мав медичні документи, направили на додаткове обстеження.

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"Але чому для цього взагалі знадобилося втручання Омбудсмана? Чому дотримання закону не має працювати автоматично — без ручного контролю?" — запитав Дмитро Лубінець.

Проблема у Звенигородському ТЦК

Під час візиту до Звенигородського РТЦК та СП представники омбудсмана з’ясували, що деякі військовозобов’язані тривалий час перебували у збірному пункті без належно оформлених документів.

Загалом за три дні команда Дмитра Лубінця перевірила дев’ять об’єктів у Черкаській області. Серед них — обласний, об’єднаний міський і районний ТЦК та СП у Черкасах, а також Звенигородський РТЦК.

Також представники омбудсмана відвідали медичні заклади, де лікуються військові, та місця проходження військової підготовки. У Степанецькій, Бобрицькій і Ліплявській громадах перевірили, яку підтримку отримують ветерани та як працюють ветеранські простори та фахівці із супроводу.

"Медичні документи не можуть бути формальністю, а права людини не можуть починати діяти лише після того, як до ситуації втрутився омбудсман", — наголосив Лубінець.

Вироки для працівників ТЦК з Одещини

Омбудсмен також згадав про справу, яку розглянув суд Одесі. Дев’ятьох працівників ТЦК засудили за незаконні затримання та катування чоловіків. Шестеро з них отримали тюремні строки. Найсуворіше покарання — сім років і один місяць ув’язнення. Ще чотирьом заборонили протягом трьох років працювати на посадах у ТЦК і брати участь у мобілізаційних заходах.

"Це важливий сигнал: порушення прав людини мають отримувати належну правову оцінку, а винні — нести реальну відповідальність незалежно від посади", — підсумував Лубінець.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юриста Андрія Карпенка пояснював, як позбутися статусу "У розшуку" тим, хто перебуває за кордоном. Для вирішення питання не завжди потрібно відвідувати ТЦК та СП. Якщо йдеться про адміністративне порушення, треба сплатити штраф.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Буг" писав, що працівник ТЦК ударив підлітка ногою у груди. Хлопець відчув біль, але травмувався. Представника військкомату оштрафували.