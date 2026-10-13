Суд виніс неоднозначний вирок військовому ТЦК за конфлікт із підлітком

Перевірка документів в Україні. Ілюстративне фото

Військовослужбовця територіального центру комплектування у Волинській області притягнули до відповідальності після інциденту з неповнолітнім. Суд встановив, що під час конфлікту чоловік двічі вдарив підлітка ногою в груди. Хлопець відчув фізичний біль, однак тілесних ушкоджень у нього не виявлено. Дії військовослужбовця кваліфікували як кримінальний проступок.

За підсумками розгляду справи йому призначили штраф у розмірі 850 гривень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Буг".

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За яких обставин стався інцидент

Події відбулися 28 травня 2026 року біля гаражного кооперативу на вулиці Луцькій у Нововолинську. Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець брав участь у супроводі чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від призову. Під час суперечки, що виникла, він застосував силу щодо підлітка.

Справу розглядав Нововолинський міський суд. Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною першою статті 126 Кримінального кодексу України: умисне нанесення ударів, що заподіяли фізичний біль без тілесних ушкоджень. Військовослужбовець визнав свою провину та погодився на спрощений розгляд справи без участі в судовому засіданні.

Яке покарання було призначено

Суд визнав військовослужбовця ТЦК винним і призначив йому штраф у розмірі 850 гривень. Ця сума відповідає 50 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян і є максимальним штрафом, передбаченим санкцією зазначеної статті. Рішення стосується конкретного епізоду, розглянутого судом.

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