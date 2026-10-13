Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Представник ТЦК отримав штраф після інциденту з неповнолітнім

Представник ТЦК отримав штраф після інциденту з неповнолітнім

Ua ru
13 жовтня 2026 21:07
Суд виніс неоднозначний вирок військовому ТЦК за конфлікт із підлітком
Перевірка документів в Україні. Ілюстративне фото

Військовослужбовця територіального центру комплектування у Волинській області притягнули до відповідальності після інциденту з неповнолітнім. Суд встановив, що під час конфлікту чоловік двічі вдарив підлітка ногою в груди. Хлопець відчув фізичний біль, однак тілесних ушкоджень у нього не виявлено. Дії військовослужбовця кваліфікували як кримінальний проступок.

За підсумками розгляду справи йому призначили штраф у розмірі 850 гривень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Буг".

Реклама

За яких обставин стався інцидент

Події відбулися 28 травня 2026 року біля гаражного кооперативу на вулиці Луцькій у Нововолинську. Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець брав участь у супроводі чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від призову. Під час суперечки, що виникла, він застосував силу щодо підлітка.

Справу розглядав Нововолинський міський суд. Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною першою статті 126 Кримінального кодексу України: умисне нанесення ударів, що заподіяли фізичний біль без тілесних ушкоджень. Військовослужбовець визнав свою провину та погодився на спрощений розгляд справи без участі в судовому засіданні.

Яке покарання було призначено

Суд визнав військовослужбовця ТЦК винним і призначив йому штраф у розмірі 850 гривень. Ця сума відповідає 50 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян і є максимальним штрафом, передбаченим санкцією зазначеної статті. Рішення стосується конкретного епізоду, розглянутого судом.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, яких співробітників можуть стосуватися зміни квот на бронювання після нової ініціативи Кабміну України.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи будуть у найближчому майбутньому зміни у мобілізаційному віці, про необхідність яких вже давно говорять деякі спікери.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації