Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Кому можуть скасувати бронювання у разі перевищення ліміту на підприємстві

Кому можуть скасувати бронювання у разі перевищення ліміту на підприємстві

Ua ru
13 жовтня 2026 19:04
Відстрочка за новими правилами: кого з працівників можуть позбавити броні
Працівники на біржі праці. Ілюстративне фото

Підприємства, які перевищили встановлену кількість заброньованих військовозобов’язаних співробітників, повинні привести кількість працівників із бронюванням у відповідність до чинних обмежень. Вибирати співробітників для скасування бронювання керівництво має право самостійно, оскільки окремої черговості для таких випадків у нормативних правилах не передбачено. При цьому рішення стосується не лише кадрових питань, а й організації роботи підприємства. На подання заяви про скасування бронювання відводиться десять робочих днів з моменту перевищення ліміту.

Ця вимога передбачена порядком бронювання, затвердженим Кабінетом міністрів України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Що передбачає порядок бронювання

Згідно з пунктом 9-2 відповідного порядку, керівник критично важливого підприємства повинен подати через портал "Дія" заяву про скасування бронювання протягом десяти робочих днів після перевищення встановленого ліміту. Документ не визначає, з яких саме співробітників необхідно знімати бронювання в першу чергу. Також у ньому немає універсального правила, яке надавало б пріоритет працівникам із меншим стажем або тим, хто обіймає нижчі посади.

На що можуть орієнтуватися роботодавці

При прийнятті рішення керівництво може оцінювати, наскільки конкретний фахівець необхідний для безперебійної роботи, чи є йому заміна та чи володіє він особливими навичками або допусками. Ці фактори не встановлені законом як обов’язкова послідовність дій, але можуть допомогти обґрунтувати кадрове рішення з урахуванням виробничих потреб. Тому у разі перевищення ліміту роботодавцю важливо враховувати наслідки можливого звільнення кожного працівника та дотримуватися зрозумілої логіки вибору.

Приводом для обговорення стали зміни в порядку бронювання, закріплені постановою Кабінету міністрів України № 76 від 8 грудня 2025 року. Воно доповнило документ нормою про скасування бронювання у разі перевищення встановлених обмежень, а подальші зміни уточнили її дію.

Читайте також:

Згідно з чинною редакцією пункту 9-2, критично важливі підприємства та установи повинні подати заяву через портал «Дія» протягом десяти робочих днів після перевищення ліміту. При цьому наказ не визначає, яких саме співробітників слід позбавити броні в першу чергу, тому стверджувати, що запроваджено єдину черговість відбору працівників, підстав немає.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, які дискусії точаться в Україні щодо змін у мобілізаційному віці.

Також Новини.LIVE писали, що районний суд скасував наказ про мобілізацію 59-річного сержанта, якого силою мобілізували прямо на вулиці.

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації