Відстрочка за новими правилами: кого з працівників можуть позбавити броні

Працівники на біржі праці. Ілюстративне фото

Підприємства, які перевищили встановлену кількість заброньованих військовозобов’язаних співробітників, повинні привести кількість працівників із бронюванням у відповідність до чинних обмежень. Вибирати співробітників для скасування бронювання керівництво має право самостійно, оскільки окремої черговості для таких випадків у нормативних правилах не передбачено. При цьому рішення стосується не лише кадрових питань, а й організації роботи підприємства. На подання заяви про скасування бронювання відводиться десять робочих днів з моменту перевищення ліміту.

Ця вимога передбачена порядком бронювання, затвердженим Кабінетом міністрів України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Що передбачає порядок бронювання

Згідно з пунктом 9-2 відповідного порядку, керівник критично важливого підприємства повинен подати через портал "Дія" заяву про скасування бронювання протягом десяти робочих днів після перевищення встановленого ліміту. Документ не визначає, з яких саме співробітників необхідно знімати бронювання в першу чергу. Також у ньому немає універсального правила, яке надавало б пріоритет працівникам із меншим стажем або тим, хто обіймає нижчі посади.

На що можуть орієнтуватися роботодавці

При прийнятті рішення керівництво може оцінювати, наскільки конкретний фахівець необхідний для безперебійної роботи, чи є йому заміна та чи володіє він особливими навичками або допусками. Ці фактори не встановлені законом як обов’язкова послідовність дій, але можуть допомогти обґрунтувати кадрове рішення з урахуванням виробничих потреб. Тому у разі перевищення ліміту роботодавцю важливо враховувати наслідки можливого звільнення кожного працівника та дотримуватися зрозумілої логіки вибору.

Приводом для обговорення стали зміни в порядку бронювання, закріплені постановою Кабінету міністрів України № 76 від 8 грудня 2025 року. Воно доповнило документ нормою про скасування бронювання у разі перевищення встановлених обмежень, а подальші зміни уточнили її дію.

Читайте також:

Згідно з чинною редакцією пункту 9-2, критично важливі підприємства та установи повинні подати заяву через портал «Дія» протягом десяти робочих днів після перевищення ліміту. При цьому наказ не визначає, яких саме співробітників слід позбавити броні в першу чергу, тому стверджувати, що запроваджено єдину черговість відбору працівників, підстав немає.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, які дискусії точаться в Україні щодо змін у мобілізаційному віці.

Також Новини.LIVE писали, що районний суд скасував наказ про мобілізацію 59-річного сержанта, якого силою мобілізували прямо на вулиці.