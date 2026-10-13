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Главная ТЦК Кому могут снять бронь при превышении лимита на предприятии

Кому могут снять бронь при превышении лимита на предприятии

Ua ru
13 октября 2026 19:04
Отсрочка по новым правилам: кого из работников могут лишить брони
Работники на бирже труда. Фото иллюстративное

Предприятия, которые превысили установленное количество забронированных военнообязанных сотрудников, должны привести число работников с бронью в соответствие с действующими ограничениями. Выбирать сотрудников для аннулирования бронирования руководство вправе самостоятельно, поскольку отдельная очередность для таких случаев в нормативных правилах не прописана. При этом решение затрагивает не только кадровые вопросы, но и организацию работы предприятия. На подачу заявления об аннулировании брони отводится десять рабочих дней с момента превышения лимита.

Это требование предусмотрено порядком бронирования, утвержденным Кабинетом министров Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

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Что говорит порядок бронирования

Согласно пункту 9-2 соответствующего порядка, руководитель критически важного предприятия должен подать через портал "Дія" заявление об аннулировании бронирования в течение десяти рабочих дней после превышения установленного лимита. Документ не определяет, с каких именно сотрудников необходимо снимать бронь в первую очередь. Также в нем нет универсального правила, которое ставило бы в приоритет работников с меньшим стажем или занимающих более низкие должности.

На что могут ориентироваться работодатели

При принятии решения руководство может оценивать, насколько конкретный специалист необходим для бесперебойной работы, есть ли ему замена и обладает ли он особыми навыками или допусками. Эти факторы не установлены законом как обязательная последовательность действий, но могут помочь обосновать кадровое решение с учетом производственных потребностей. Поэтому при превышении лимита работодателю важно учитывать последствия возможного увольнения каждого сотрудника и сохранять понятную логику выбора.

Поводом для обсуждения стали изменения в порядке бронирования, закрепленные постановлением Кабинета министров Украины № 76 от 8 декабря 2025 года. Оно дополнило документ нормой об аннулировании бронирования при превышении установленных ограничений, а последующие изменения уточнили ее действие.

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Согласно действующей редакции пункта 9-2, критически важные предприятия и учреждения должны подать заявление через портал "Дія" в течение десяти рабочих дней после превышения лимита. При этом порядок не определяет, каких именно сотрудников следует лишить брони в первую очередь, поэтому утверждать, что введена единая очередность выбора работников, оснований нет.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, какие обсуждения идут в Украине по поводу изменений в мобилизационном возрасте. 

Также Новини.LIVE писали, что районный суд отменил приказ о мобилизации 59-летнего сержанта, которого силой мобилизировали прямо на улице. 

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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