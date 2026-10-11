Отсрочка в Резерв+ не продлилась: что надо сделать

Проверка документов в Украине. Фото иллюстративное

Отсутствие уведомления об автоматическом продлении отсрочки в "Резерв+" не всегда означает, что человек потерял право на освобождение от призыва. Для продления система должна подтвердить сохранение соответствующего основания по данным государственных реестров. Если сведения отсутствуют, устарели или содержат ошибки, автоматическая процедура может не сработать. В такой ситуации важно проверить актуальный статус отсрочки и выяснить, каких данных не хватает.

При этом рассчитывать на продление только потому, что основание по-прежнему существует, не стоит, необходимо убедиться, что процедура действительно завершена, сообщает портал Новини.LIVE.

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Почему продление может не состояться

Одной из причин могут быть расхождения в государственных базах данных, например ошибки в персональных сведениях или отсутствие подтверждения обстоятельств, дающих право на отсрочку. Значение имеет и вид основания: автоматическое продление предусмотрено не для всех случаев. Поэтому отсутствие нового срока в приложении требует проверки, а не предположения, что отсрочка продлена или окончательно утрачена.

Как проверить сведения и оформить отсрочку

Если уведомление не появилось, следует открыть военно-учетный документ в "Резерв+" и проверить отображаемый статус. Когда право на отсрочку сохраняется, но система не может подтвердить его автоматически, можно обратиться в ЦНАП и подать необходимые документы. Если проблема вызвана ошибками в реестрах, потребуется уточнить или исправить соответствующие сведения. ЦНАП принимает документы, тогда как решение по отсрочке принимается в установленном порядке уполномоченными органами.

На что обратить внимание перед окончанием срока

Автоматическое продление зависит от конкретного основания и подтверждения необходимых сведений, поэтому отсутствие уведомления нельзя игнорировать. Военнообязанному важно проверить статус документа, актуальность персональных данных и наличие подтверждений права на отсрочку. Если продление не отражается в приложении, лучше своевременно выяснить причину и оформить необходимые действия, не полагаясь на автоматическое обновление.

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