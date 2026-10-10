Отсрочка в 2026 году: кому не грозит призыв по мобилизации

Бронирование работников через приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Не все военнообязанные мужчины в Украине подлежат призыву во время мобилизации: законодательство предусматривает ряд оснований для получения отсрочки. Она предоставляется на определенный период и не отменяет воинскую обязанность в целом. Право на такой статус может быть связано с семейными обстоятельствами, состоянием здоровья, обучением или профессиональной деятельностью. Отдельным основанием остается бронирование по месту работы.

При этом наличие соответствующих обстоятельств само по себе не заменяет процедуру оформления отсрочки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Военно-юридическую газету".

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Семейные обстоятельства и состояние здоровья

Среди оснований для отсрочки предусмотрены содержание трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельное воспитание ребенка, воспитание ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием, а также содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. В отдельных случаях отсрочку могут получить лица, которые осуществляют постоянный уход за родственниками с инвалидностью при отсутствии других трудоспособных лиц, обязанных такой уход осуществлять. Право также предусмотрено для некоторых военнообязанных с инвалидностью и временно непригодных к службе по заключению ВВК.

Учеба работа и бронирование

Отдельные категории студентов, аспирантов, докторантов и педагогических работников также могут иметь право на отсрочку при соблюдении установленных требований. Еще один механизм связан с бронированием работников предприятий, учреждений и организаций, которым предоставлено соответствующее право. Отдельные категории государственных служащих, должностных лиц и работников силового сектора также имеют специальные основания для отсрочки. При этом само трудоустройство в государственном органе или на предприятии не означает автоматического получения такого статуса.

Как оформить отсрочку

Для некоторых категорий доступно оформление через "Резерв+": военнообязанный подает запрос, после чего система проверяет необходимые сведения в государственных реестрах. Если основание невозможно подтвердить автоматически или оно пока не цифровизировано, документы необходимо подавать установленным способом через ЦПАУ. После подтверждения права информация об отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе. В отдельных случаях отсрочка может продлеваться автоматически, если основание сохраняется и необходимые данные имеются в государственных реестрах.

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Важно учитывать, что перечень оснований и условия их применения определяются законодательством и могут изменяться. Поэтому перед оформлением необходимо проверить, соответствует ли конкретная ситуация установленным требованиям. Если основание есть, но отсрочка не оформлена или сведения в реестрах не подтверждены, сам факт наличия такого обстоятельства не заменяет установленную процедуру получения статуса.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец четко очертил границы, на которых заканчиваются полномочия представителей ТЦК.

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