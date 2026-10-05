Можно ли не останавливать автомобиль по требованию ТЦК: что говорит закон

Блокпост на дороге. Фото: скриншот YouTube

Водителям важно различать требование сотрудников ТЦК проверить документы и законное требование об остановке автомобиля. Самостоятельно останавливать транспортные средства на дорогах военкомы не уполномочены. Такое полномочие в предусмотренных законом случаях принадлежит Национальной полиции.

Ответственность за отказ остановиться зависит от того, кто именно подал соответствующий сигнал и имел ли он на это законные основания, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отдельные правила действуют при работе сотрудников ТЦК совместно с полицейскими или военнослужащими во время военного положения.

Кто имеет право потребовать остановиться

Согласно статье 35 закона "О Национальной полиции", полицейские могут требовать остановить транспортное средство только в определенных законом случаях. Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля может повлечь административную ответственность по статье 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. При этом сам факт нахождения представителей ТЦК рядом с дорогой не означает, что их требование остановиться автоматически имеет такие же правовые последствия.

Иная ситуация возникает, когда представители ТЦК несут службу совместно с полицейскими либо военнослужащими, которые обладают соответствующими полномочиями. В таком случае водитель должен учитывать не только присутствие сотрудников территориального центра, но и то, кто непосредственно подает сигнал об остановке. Законность дальнейших действий также зависит от конкретных обстоятельств проверки.

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Что происходит после остановки

После остановки автомобиля уполномоченные представители ТЦК могут проверить военно-учетные документы у военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При выявлении нарушений воинского учета или других предусмотренных законом оснований дальнейшие действия осуществляются в установленном порядке. При этом требование предоставить документы для проверки и требование остановить автомобиль являются разными юридическими действиями.

Отказ остановиться именно по требованию сотрудника ТЦК без участия уполномоченных представителей полиции сам по себе не образует состав нарушения, предусмотренного статьей 122-2 КУоАП. Однако если сигнал об остановке поступил от полицейского, который действует в пределах своих полномочий, его игнорирование может повлечь предусмотренную законом ответственность. Поэтому в каждом случае значение имеют обстоятельства остановки и полномочия лица, которое подало соответствующее требование.

Напомним, Новини.LIVE писали о резонансном ДТП с участием представителей ТЦК и СП, которое произошло в Днепропетровской области.

Также Новини.LIVE сообщали, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права применять физическую силу, угрожать людям или изымать их личные вещи.