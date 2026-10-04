Пришел штраф от ТЦК на 34 тысячи гривен: как помог суд

Судейский молоток. Фото иллюстративное

Индустриальный районный суд Днепра отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 34 тысяч гривен, вынесенное в отношении директора предприятия. Поводом для привлечения к административной ответственности стало невыполнение требований по оповещению военнообязанного работника. Руководитель обжаловал постановление, указав, в частности, на нарушение права на правовую помощь.

Суд установил, что адвокат заранее просил перенести рассмотрение дела и предоставил подтверждение своей занятости в другом процессе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Военно-юридическую газету".

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Несмотря на это, ТЦК рассмотрел материалы без участия директора и его защитника.

Из-за чего возник спор

Предприятие получило распоряжения ТЦК об оповещении двух военнообязанных сотрудников и обеспечении их прибытия для уточнения данных. Директор не согласился с предъявленными требованиями и направил в ТЦК соответствующий ответ. Позже его уведомили о рассмотрении административного дела, а 13 марта начальник ТЦК вынес постановление о штрафе в 34 тысячи гривен по части третьей статьи 210-1 КУоАП. В ТЦК указали, что руководитель не предоставил документы, подтверждающие оповещение военнообязанного работника.

Что установил суд

За день до рассмотрения дела адвокат директора направил на официальную электронную почту ТЦК ходатайство об отложении заседания. Причиной стала его занятость в другом судебном процессе, что подтверждалось приложенными документами. Представители ТЦК не отрицали получение обращения, однако дело на следующий день рассмотрели без директора и его защитника. Суд пришел к выводу, что таким образом было нарушено право руководителя на юридическую помощь, а оснований считать действия адвоката злоупотреблением процессуальными правами не установлено.

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Апелляция ТЦК не изменила ситуацию

С учетом выявленного процессуального нарушения суд отменил постановление о штрафе и закрыл производство по административному делу. При этом вопрос о том, насколько обоснованными были сами требования ТЦК по оповещению работника, суд отдельно не рассматривал. ТЦК попытался обжаловать решение, однако апелляционный суд оставил жалобу без движения и потребовал устранить выявленные недостатки, в том числе решить вопрос со сроком подачи и уплатить судебный сбор.

Чем завершился спор

Необходимые требования апеллянт в установленный срок не выполнил. В результате 7 июля 2026 года Третий апелляционный административный суд отказал в открытии апелляционного производства. Таким образом, штраф в размере 34 тысяч гривен, наложенный на директора, был отменен, а производство по делу закрыто. Суд также взыскал в его пользу 665,60 гривны судебного сбора.

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